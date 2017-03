Posljednji susret Alije Izetbegovća i Dragana Vikića : Dan prije svoje smrti Alija Izetbegović je zapjevušio “Ponesi zastavu…”

Dragan Vikić, ratni komandant Specijalne jedinice MUP-a RBiH, sa nekoliko svojih saboraca posjetio je u bolnici Aliju Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva BiH i svog ratnog komandanta, samo dan prije njegove smrti.

Kako prenosi “Večerni list”, Vikić se sa nekoliko saboraca kod Izetbegovića u bolesničkoj sobi zadržao punih 45 minuta.

Kad su ušli na vrata, Izetbegović je počeo pjevušiti ratnu pjesmu Mladena Vojičića Tife “Ponesi zastavu, Dragane Vikiću“, piše “Večernji list”. A onda mu se obratio riječima:

– Možda sam ti rekao, možda nisam… Znaš, bio sam dolje u Emiratima, pitao me jedan šeik, valjda su oni vidjeli na CNN-u: “Kako to da ti onaj komadant nije musliman? Kakva ti je to vojska?!” Diraju li te?, bile su Izetbegovićeve riječi, prenosi Večernji list.

– Diraju, otkad znam za sebe, ja sam u nekom kuršlusu s tim nekakvim na vlasti, odgovorio je Vikić, na što mu je Izetbegović odgovorio:

– Ti si za mene najveći borac za Bosnu i Hercegovinu. Ostani takav kakav jesi.

(Kliker.info-Bportal)