‘Posljednja Dodikova bitka’ : Danas bi se mogla donijeti odluka koja će izazvati potres u cijeloj regiji

Je li došlo do kulminacije krize u Bosni i Hercegovini kojom je ugrožen njen suverenitet, pa i opstanak? Danas se, naime, u Banjoj Luci održava posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj će se govoriti o “vraćanju nadležnosti prenesenih na nivo Bosne i Hercegovine”, odnosno, pojednostavljeno govoreći, želi se stvoriti priprema za glasanje o povlačenju nadležnosti iz državnih institucija BiH, a to uključuje početak procesa istupanja srpskog entiteta iz bosansko-hercegovačke vojske, pravosuđa i poreznog sistema.

Na toj posebnoj sjednici trebaju se, kako je službeno priopćeno, razmotriti informacija o “prijenosu nadležnosti s RS-a na nivo BiH, informacija o prijenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja, informacija o pravosudnim institucijama BiH, informacija o prijenosu nadležnosti s RS-a na nivo BiH u oblasti obrane i sigurnosti te Deklaracija o ustavnim principima.

Drugim riječima, stvara se “državu u državi”, koja bi donosila sama sve zakone i ne bi više poštivala “regule” koje važe za državu BiH te bi time napravila prvi korak za izdvajanju iz BiH.

‘Posljednja Dodikova bitka’

Milorad Dodik krenuo je u svoju posljednju bitku kojom želi započeti “rasturanje” BiH, kao cjelovite i jedinstvene države. Vjerojatno će, smatraju analitičari u Sarajevu, doći do šestomjesečne odgode odluka prije nego stupe na snagu, ali bi današnje glasanje u Skupštini RS-a moglo “započeti otkucavanje sata prema mogućem novom sukobu”.

Dodik je žurbi jer su SAD i EU konačno krenule u sređivanje situacije na Balkanu, koja uključuje jačanje jedinstvene BiH i otvaranje euroatlantskih perspektiva. Ovim bi BIH mogla ući u dugoročnu krizu s neizvjesnim završetkom jer iz Rusije, gdje je Dodik nedavno bio, stiže podrška RS-u jer, kako je nedavno kazao ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, “Rusija ne vidi nikakav problem da RS bude samostalnu u okviru BiH”.

S druge strane, iz SAD-a, koji podržava Sarajevo i protivi se bilo kakvoj secesiji ili konfederalizaciji države BiH, dolaze pak najave sankcija koje bi mogle zahvatiti Dodika i njegovo okruženje ako krenu tim putem, ali i najava specijalnog savjetnika državnog tajnika SAD-a Antonyja Blinkena, Dereka Cholleta, koji je u britanskom listu Guardian rekao kako sjednica Skupštine Republike Srpske predstavlja “značajan korak ka secesiji” te da, što se tiče međunarodnog vojnog prisustva u BiH, SAD “istražuje sve opcije”, odnosno to se može iščitati kao spremnost da tamo pošalju svoje trupe kako bi onemogućile raspad zemlje.

‘SAD važe sve opcije’

Naime, kada je u pitanju jačanje međunarodne vojne nazočnosti u BiH, Chollet je rekao kako “ne želi govoriti unaprijed”, ali je istakao kako “SAD istražuje sve opcije”.

“SAD su odlučne da BiH vrate ‘s litice’ usred secesionističkih prijetnji srpskih nacionalista i između ostalog spremaju i sankcije”, rekao je Chollet.

No, ne treba isključiti ni scenarij ili igrokaz kojim Dodik ponovno samo zakuhava situaciju i to za račun Moskve, koja preko njega šalje poruku da može uvijek stvoriti kriznu situaciju ako se Zapad ne bude spreman dogovoriti, u prvom redu oko “širenja NATO-a na istok”, pa i na BiH.

Podsjetimo da je na nedavnom “online” sastanku Vladimira Putina i Joea Bidena ruski predsjednik tražio pismene garancije od SAD-a da se NATO neće proširiti na Ukrajinu i Gruziju.

No, u svemu je zanimljiva još jedna vijest koju navodi sarajevski Avaz, a to je da je Dodikova blagajna prazna i on svo ovo odvajanje koje je zamislio nema s čim financirati, kako piše list. Na koji način i iz kojih proračunskih sredstava bi se financirale eventualno prenesene nadležnosti, ne znaju ni predstavnici većine u Skupštini RS-a.

