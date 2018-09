“Poslednji let iz Dejtona” : Kako su Amerikanci spremali Milorada Dodika da preuzme vlast u RS?

“Stekao sam utisak da je to bilo američko ulaganje u nekog novog političkog lidera među bosanskim Srbima, koji bi popunio prostor posle odlaska, odnosno eliminacije Karadžića, Mladića i stare ekipe…” mišljenje je bivšeg jugoslovoenskog diplomate Nebojše Vujovića, koji je devedestih službovao u Vašingtonu.

Ono što se dešavalo u vrijeme nastanka Dejtonskog sporazuma, ali i neposredno nakon toga Vujović je pretočio u roman “Poslednji let iz Dejtona” u kome se našao i Milorad Dodik koga su Amerikanci u Vašingtonu “trenirali” i spremali za svog čovjeka u BiH.

Navodeći da ga je Dodik kontaktirao i da su se na Dodikov prijedlog našli u hotelu Meriot, Vujović otkriva da su razgovarali i da mu je rekao da je došao u okviru programa USIA na sastanke i na upoznavanje s Vašingtonom kao američkim političkim centrom.

“Imao je korisne razgovore u Republikanskom institutu, u Nacionalnom demokratskom institutu , s predstavnicima Stejt departmenta, i svi su ga oni, a posebno novi šef odsjeka za Balkan Bertram Braun posavjetovali da mi se javi, da porazgovara sa mnom”, otkriva Vujović u romanu i zaključuje da je to bilo “američko ulaganje u nekog novog poliitčkog lidera”.

Vujović navodi da je Dodiku tokom tih razgovora dao korisne savjete, ne iznoseći detalje.

“Stekao sam utisak da je to bilo američko ulaganje u nekog novog političkog lidera među bosanskim Srbima, koji bi popunio prostor posle odlaska, odnosno eliminacije Karadžića, Mladića i stare ekipe, optužene za ratne zločine. Pretposatvio sam da je u toj formi Milorad Dodik bio izabran da bi bio testiran i da bi ga Amerikanci bolje upoznali”, opisao je Vujović. taj prvi susret sa Dodikom dodajući da je “narednih godinu-dvije Milorad Dodik bio pozitivno okarakterisan u američkoj administraciji, kao i u američkoj vodećoj štampi Washington Postu i The New Timesu”.

Nakon američkih priprema i treninga Milorad Dodik 1998. godine postaje premijer Republike Srpske i za američku administraciju on je bio “svježi dašak vjetra na Balkanu”.

