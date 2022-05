Poslanik Bundestaga Adis Ahmetović: Ovi izbori će odlučiti hoće li država opstati ili ne

Parlamentarna grupa SPD-a, Zelenih i Liberala već sedmicama intenzivno radi na pripremi teksta rezolucije Bundestaga o BiH kazao je za „Avaz“ poslanik i član Odbora za vanjsku politiku Adis Ahmetović. On očekuje da rezolucija do kraja mjeseca bude usaglašena, a u junu i usvojena u Parlamentu Njemačke te da i parlamenti drugih zemalja usvoje slične dokumente.

Različita mišljenja o dijelovima sadržaja ovog dokumenta legitimna su i dobra, kaže Ahmetović, jer njemačka demokratija je živa, a dokument je važan jer se radi o prvoj rezoluciji posvećenoj BiH iz parlamenta jedne velike države.

– Rezolucija će biti jasna: Nema diskusije o teritorijalnom integritetu BiH! Mi kažemo jasno da će se izbori održati u oktobru, a to je poručio i visoki predstavnik Kristijan Šmit. Tražimo da BiH bude demokratska i građanska država u budućnosti, jer samo u takvoj državi ne igra ulogu ko si, čiji si, odakle si, u šta vjeruješ, već u njoj svako ima šansu. Kao i ja u Njemačkoj, gdje sam uspio ući u Bundestag jer su moj put odlučili samo kompetencije i rad za državu u kojoj živim. Važna tačka je da tražimo sankcije za političare koji rade na secesiji. Ako se traže imena to su Milorad Dodik i Dragan Čović – kaže Ahmetović.

BiH ima mnogo prijatelja u Evropi

BiH ima mnogo prijatelja u Evropi a njeni najveći prijatelji su u Njemačkoj, kaže mladi njemački parlamentarac, koji nikada nije vidio tako veliku podršku Bosni iz njemačke vlade i parlamenta. Konkretni rezultati takve politike, dodaje, mogu se vidjeti ako se uporedi atmosfera u BiH prije izbora za Bundestag. Tada se pričalo o ratu, secesiji, izbornom zakonu koji će dodatno podijeliti državu, a danas su takve diskusije sve rijeđe.

– Secesije neće biti! Može Milanović (predsjednik Hrvatske, op.a.) pričati šta hoće, ali to nije moguće. Njemačka radi na tome da se BiH približi EU, da dobije status kandidata, a veći angažman će biti i na priključenju BiH NATO-u. Mi o tome sami ne odlučujemo, ali bitno je da startamo, da kao prijatelji BiH radimo i u internacionalnim okvirima, da BiH u EU, NATO-u i UN-u ima velikog prijatelja. BiH ima i dosta neprijatelja i mi Nijemci moramo biti dio alijanse za BiH zajedno sa svim ostalim državama – ističe Ahmetović.

U poruci građanima BiH on naglašava značaj predstojećih izbora, koje smatra ključnim za budućnost države.

– Ovi izbori će odlučiti hoće li država opstati ili ne. To možda zvuči dramatično, ali jasno poručujem da BiH ima puno prijatelja u državi i u internacionalnim okvirima, ali istovremeno ima i dosta neprijatelja. Zato je važan demokratski signal, mnogo ljudi u BiH i dijaspori mora izaći na izbore. Zbog toga mobiliziramo i motiviramo sve da se registruju i glasaju za demokratsku opciju. Samo demokratska i građanska opcija može dobiti najveću podršku od SAD, Njemačke, Francuske, Velike Britanije … – poručuje Adis Ahmetović, poslanik i član Odbora za vanjsku politiku njemačkog Bundestaga.

Jačanje EUFOR-a

Različita su mišljenja o slanju njemačkih vojnika kao pojačanja EUFOR-u, a Ahmetović je to najavio prije pola godine.

– Ministrica vanjskih poslova Analena Berbok i ministrica za odbranu Kristina Labreht (Christine Lambrecht) rade na planu ojačavanja EUFOR-a. To nije samo moja nego i pozicija Kristijana Šmita. I za to postoji velika podrška parlamenta. Za to se borimo šest mjeseci i nadam se da ćemo sljedećeg mjeseca imati dobru poruku da smo u tome uspjeli – kaže Ahmetović.

Isti način

Komentirajući zahtjeve da na se na isti način tretira i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, Ahmetović kaže da on reagira na aktivnosti političara koji rade na cijepanju države, krše Dejtonski sporazum i ne slušaju upozorenja visokog predstavnika da secesija RS i stvaranje trećeg entiteta nisu mogući.

– Ako neki treći ili četvrti bude radio na isti način, i on će dobiti jasan odgovor – pojašnjava Ahmetović.

(Kliker.info-Avaz)