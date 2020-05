Poruke sa Kovača: Počast i zahvalnost onima koji su dali živote za BiH

Na sarajevskom mezarju Kovači povodom Dana šehida odana je počast onima koji su dali svoj život za Bosnu i Hercegovinu.

Ponovo je istaknuto kako šehidi nikada neće niti mogu biti zaboravljeni.



Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je istakao kako nema dana a da ne osjećamo zahvalnost prema onima koji su rizikovali i dali svoje živote.



“Prosjek starosti ljudi koji leže ovdje je 20-ak godina. Prisutni su u našim mislima i politikama. Ona zastava koja se 22. maja 1992. podigla u Ujedinjenim nacijama nikad više neće biti skinuta. Mogu se praviti krize i blokade, ali ovi ljudi su položili živote, zašto mi ne bismo uložili energiju i strpljenje da to sačuvamo. Ovo je pobijeđena partija, samo je treba valjano dovršiti. Nikad neće Srebrenica, Tomašica, Brčko i sva druga mjesta i šehidska krv biti zaboravljena”, poručio je Izetbegović.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović dodao je kako ne postoje rijeci kojima se možemo dovoljno odužiti sehidima za sve ono sto su učinili za ovu zemlju.



“Možemo brinuti, jer uprkos svemu sto je vlast učinila šehidske porodice, nikada nije dovoljno. Posebno teško pada činjenica da i danas imamo šehidsku djecu koja nisu zaposlena i moja je poruka autoritetima da se konačno pomogne da se ta djeca zaposle”, kazao je Dzaferovic.



On ne podsjetio da je danas 25 godina otkako je ubijena mladost Tuzle.



“Poruka srbijanskim vlastima je da prekinu s civilizacijskom sramotom skrivajući Novaka Đukića, moraju ga isporučiti BiH”, kazao je Džaferović.



Nesib ef. Hadžić je poručio ne smiju biti zaboravljeni najbolji bh. sinovi, muslimani, pravoslavci i katolici i sve oni koji su bili dobri, čestiti građani i koji su dali svoj život, dijelove tijela ili su na bilo koji način doprinijeli odbrani BiH.



“Danas se sjećamo svih tih dobrih Bosanaca i Hercegovaca koji su se žrtvovali za ovo što danas imamo. Stekli smo slobodu koju ćemo pod svaku cijenu čuvati”, kazao je on.



Zaključio je kako ne trebamo da ih se sjećamo samo na Dan šehida, nego svako jutro kad se probudimo u miru, kad se ne puca,



“Trebamo ljubomorno čuvati slobodu i mir”, kazao je Hadžić.

(Kliker.info-Vijesti)