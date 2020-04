Poruka reisa Kavazovića : “Apelujem na imućne muslimane, da povedu računa o radnicima i siromašnima”

Hvala Allahu Uzvišenom. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.



Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. On ga je kao milost svjetovima poslao, da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.



Draga braćo i sestre!



Sa minbera Gazi Husrev-begove džamije obraćam se svima vama u domovini i dijaspori. Danas je naša radost velika. Danas vrata naših domova i kapije naših srca otvaramo ramazanu, mjesecu u kojem se naše duše smirene u okrilju beskrajne Allahove milosti.



Istovremeno, u velikoj smo kušnji: naše živote, naše zdravlje i naše imetke Allah mjeri Svojim kantarom i u tom mjerenju iskušava našu snagu, strpljivost, pouzdanje u Njega i Njegovo određenje. Jesmo li dorasli da se na nas odnose riječi našeg Vjerovjesnika, a.s.: „Čudno je stanje mu'minovo; zaista je njemu uvijek dobro. A tako nije nikome osim vjerniku. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu na blagodati, a ako ga zadesi kakvo iskušenje, on se strpi pa mu opet bude dobro“.



Braćo i sestre!



Blagoslovljeno vrijeme ramazana je nenadoknadivo, po bereketu koji nosi u sebi. To je odabrano vrijeme, kao što su Jerusalem i Meka odabrana mjesta i kao što su Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s., odabrani među ljudima. To je vrijeme u kojem se iznova čula Allahova riječ, Uputa ljudima. O tom vremenu govori nam veličanstveni Kur'an:

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla, pa ko od vas dočeka mjesec kod kuće, neka ga u postu provede, a ko bude bolestan ili na putu, neka isti broj drugih dana posti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – , da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete“. (El-Bekare, 185.)



Braćo i sestre!



Vjera nas uči da Božija milost natkriljuje ljudsko strpljenje koje pokazujemo u nevolji i velikim iskušenjima. Primjera je mnogo, kako onih o kojima Kur'an govori u kazivanjima o Ibrahimu, Ejubu, Jakubu ili Jusufu (a.s.), tako i u životima svakog od nas, u kojima smo se osvjedočili u ovu životnu istinu.



I ovih dana, dok nastojimo suzbiti pandemiju virusa kakvog čovječanstvo u posljednje vrijeme ne pamti, vidimo koliko nam je važna životna škola istrajnosti i strpljivosti. Trudom i znanjem, moguće je doći do željenog rezultata. Dani i mjeseci pred nama zahtijevat će od nas vjerničku posvećenost, trud, strpljivost i istrajnost da pobijedimo podmuklog neprijatelja s kojim se suočavamo. Mnogo puta do sada smo ponavljali lekciju strpljivosti uz ramazan; sada je došlo vrijeme ispita i provjere da li smo je i savladali.



Allah kaže: „O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza! Allah je doista na strani strpljivih“. (El-Bekare, 153.) I namaz i post treba da nas učine u društvu boljim, naš karakter čvršćim, a u borbi s iskušenjima istrajnim i postojanim.



Dok smo u ramazanu, razmišljajmo o dva savjeta, dvije preporuke koje nam je Vjerovjesnik ostavio u amanet. Jedna je da ne napuštamo mjesto boravka, kako ne bismo ugrozili zdravlje ljudi, a druga je da postimo, jer će post ojačati naše zdravlje. Sada su ova dva savjeta presudna za cijelo čovječanstvo.



Braćo i sestre!



U ramazanskom vremenu su otvorena vrata Allahovog oprosta, kako nas je poučio Muhammed (a.s.). Svakom čovjeku su potrebni Allahova milost i oprost, makar živio samo tren svog ovozemaljskog života. Allah najviše voli one koji se kaju. Njegov oprost je širok koliko nebesa i Zemlja, pa zbog toga požurimo pokucati na vrata Njegova oprosta, jer Allah kaže:



„Trudite se da zaslužite oprost Gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje; za one koji, i kada su u obilju i kada su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine: i za one koji se, kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju“. (Alu Imran, 133-135.)



Allahov vjerovjesnik Muhammed, a.s., činio je Allahu istigfar po sedamdeset puta svaki dan. Zbog toga nemojmo olahko preći preko njegovih riječi u kojima nas podsjeća na gore pomenuti ajet: „Nesretan je, kaže Vjerovjesnk, samo onaj kome je u ovom mjesecu (ramazanu) uskraćen Božiji oprost. Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žeđi Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mlađima. Održavajte rodbinske veze“.



Braćo i sestre!



Allahovom voljom, naša zajednica je stavljena na kušnju. Bit ćemo uskraćeni okupljanja u našim džamijama, onako kako smo navikli. No, ubijeđen sam, to će samo pojačati našu ljubav prema džematu i džamiji. Naša srca će poželjeti bereket džemata još više.



Savjetujem vam da u svojim kućama, gdje god je to moguće, obavljate namaz u džematu, sa svojom čeljadi. Neka imamet preuzme onaj koji najbolje uči Kur'an od muških članova porodice. Klanjajte teravih-namaz u svojim kućama, sa svojim evladima. Provedite dio noći u učenju i čitanju Kur'ana, kako biste ga razumjeli. Ne zaboravite, ovo je mjesec objave Kur'ana, po kome je njegovo vrijeme blagoslovljeno.



Apelujem na sve imućne muslimane, koji imaju poslove, da povedu računa o dvije kategorije ljudi: o radnicima i njihovim porodicama i o pravu siromaha u njihovom imetku. Allah je imućne muslimane pomenuo u Svojoj Knjizi, kada je rekao:



„Oni u čijim imecima su određena (propisana) prava: za onoga koji traži opskrbu (radnika) i siromaha“. (El-Me'aridž, 24.) Apelujem na njih da sačuvaju što više radnih mjesta, da se potrude iznaći nove mogućnosti u kreiranju poslova kako bi pomogli radnicima. Umjesto da razmišljaju o otkazima neka razmisle o organizaciji novih poslova. Sačuvajmo ljude na okupu, jer je čovjek vredniji od zlata. Zapamtimo, sve na ovom svijetu ima vrijednost po čovjeku; bez njega sve je bezvrijedno. Podijelite teret sa svojim radnicima, pa će Allah upotpuniti Svoj bereket u vašim imecima. Sada je vašem imetku potrebnija hajirli dova radnika i siromaha nego profit.



Također, obraćam se imućnim muslimanima i muslimankama, svim postačima koji posjeduju propisani minimum imetka (nisaba), da izdvoje zekat i sadekatul-fitr u danima ramazana. Naša dobra ulema, naši prethodnici, davno su donijeli fetvu o prijevremenom izdvajanju zekata u vremenima krize i nepogode. Mislimo na siromahe, ali mislimo i na djecu koju trebamo školovati, i na druge potrebe koje će se ukazati. Izdvojimo svoj zekat i sadekatul-fitr onako kako nam je propisano Kur'anom i sunetom Allahovog vjerovjesnika u Bejtul-mal, za potrebe siromaha, studenata i učenika.



Pozivam vas da iftarima koje ste planirali organizirati pomognete javne kuhinje i njihov rad. Sada je u svemu potrebna štednja, red i racionalnost u korištenju resursa. I na početku ovog blagoslovljenog mjeseca apeliram na sve vas da zasijete zemlju i da dovom zamolimo dragog Boga za bereket u našem radu.



Braćo i sestre!



Znajmo da se dani koji su pred nama neće ponoviti. Muhammed, a.s., došao je među nas da ljude uputi na Pravi put. On nije mogao ostati s nama zauvijek. Iza sebe je ostavio Božiju knjigu i svoj sunnet. Za njih je kazao da ako ih se budemo držali nećemo zgriješiti niti prema Bogu, niti prema sebi, niti prema drugim ljudima. Naređeno nam je u Kur'anu da o stvarima o kojima ne znamo upitamo one kojima je znanje dato. Poštujmo znanje koje je dato ljudima, jer je ono Božija blagodat. Držimo se onoga što znamo i nastojmo saznati ono što nam je još nepoznato. Poštujmo učene ljude i držimo do njihovog stava. U danima koji su pred nama bit će mnogo smutnje i optužbi. Poštujmo propise i preporuke odgovornih za javno zdravlje. Pomozimo im savjetom ako vidimo da možda nisu sve uzeli u obzir.



Zamolimo Allaha u Čijoj ruci je sva moć i znanje za milost, oprost i spas od kušnje i belaja. Allahu milostivi, učvrsti nas na Pravom putu i ispravnosti; odvrati nas od onih poslova za koje bismo se kajali na Sudnjem danu; opskrbi nas Tvojom opskrbom; odbij od nas zlo koje su nam drugi namijenili. Gospodaru naš, olakšaj nam naš hal i pomozi nam da se kušnja kojom smo pogođeni završi dobrim po sve ljude i sva Tvoja stvorenja, tako Ti Tvoje milosti u ovom Tvom mjesecu i ovom velikom danu.



Amin!