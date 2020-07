Poruka Nebojše Vukanovića : Pročitajte knjigu ‘Ja, Bošnjak’, ako se Dejton raspakuje mi smo gotovi

Nebojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, oštro je kritikovao lidera SNSD-a i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika na čiji se zahtjev danas održava posebna sjednica.

“Sama rečenica Dodika da onaj koji ne glasa za ovo podržava Džaferovića i Komšića govori o stvarnim namjerama sazivanja ove i ostalih posebnih sjednica. To je manipulisanje javnosti i glumljenje nekakve ‘srbende’ pred lokalne izbore kako bi se ponovo istim pričama zamajavali gladni i obespravljeni građani. Ne, mi nismo ni za Dodika, ni za Džeferovića ni za Bakira, ni za Čovića. Ovome narodu će svanuti i vitalni interes je da sa političke scene ode Milroad Dodik. Vitalni interes bošnjačkog naroda je da sa političke scene ode Bakir. Ovo je put u propast”, kazao je Vukanović.

Poslao je poruku i Bošnjacima.

“Suludo je što nisu slijedili mudre vođe u svom narodu kakvog smo mi imali, Jovana Raškovića. To su bili Adil Zulfikarpašić i Muhamed Filipović koji su potpisali istorijski sporazum 1. augusta sa Karadžićem i Miloševićem o ostanku Bosne i Hercegovine. Ne bi bilo rata. Nijedne žrtve ne bi bilo u BiH da se slušao Adil Zulfikarpašić. Za one koji su ostraćeni, neka pročitaju knjigu ‘Ja, Bošnjak’ i da vide koliko je bio ispred svog vremena i koliko je upozoravao šta će se dogoditi. Ovaj narod je iscrpljen i Srbi i Bošnjaci Hrvati. Nama treba mir, život dostojan čovjeka, da vratimo ljude koji su se raselili, da ova zemlja ne bude prćija nekoliko bogatih prodoica. Treba nam pravna država, jednakost za sve, jedni druge da poštujemo. Gospodin Dodik, ako otvorite jednom Dejtonski sporazum, ako se raspakuje, nećemo dobiti ni 10 posto što sad imamo. To je suicid i opasno. Nemojte pričati o nezavisnosti RS, da o tome ne razmišljate. Samo dajete priliku drugima da raspakuju Dejton i mi smo onda gotovi”, naveo je Vukanović.

Posebna sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) na zahtjev člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika bit će održana danas u Banjaluci. Dodik je tri odluke Predsjedništva BiH, usvojene bez konsenzusa na 14. redovnoj sjednici Predsjedništva održanoj 22. jula, proglasio veoma štetnim po vitalne interese entiteta RS i pozvao poslanike Narodne skupštine da dvotrećinskog većinom podrže njegov stav.

Riječ je o odlukama o odobravanju zaključivanja Memoranduma o saradnji između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD o saradnji u vezi s upotrebom putničkih informacija, zatim o Sporazumu o učešću BiH u Programu za međunarodnog ocjenjivanje učenika (PISA) 2021. i Odluci o pristupanju BiH Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021.

(Kliker.info-N1)