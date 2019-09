Poruka iz srca Bosne : U Fojnici otkriven spomenik fra Anđelu Zvizdoviću s čuvenom Ahdnamom (VIDEO)

U dvorištu Franjevačkog samostana “Duha Svetoga” u Fojnici danas je svečano otkriven spomenik fra Anđelu Zvizdoviću, bosanskom fratru koji je na polju Milodraž u današnjoj općini Kiseljak i župi Brestovsko, 28. maja 1463. godine izašao pred sultana Mehmeda II El-Fatiha.

Fra Anđelo je molio i dobio dozvolu za ostanak franjevaca u Bosni, ali i povratak stanovništva koje je pobjeglo pred osmanskom vojskom.

Sultan Mehmed II El-Fatih je izdao čuvenu Ahdnamu, najpoznatiji dokument koji se čuva Muzeju samostana.

“Dogovorili su se da katolici ostanu u svojoj zemlji i žive po svojoj katoličkoj vjeri. Dogovor je završen pisanim dokumentom, to je Ahdnama”, kažu u Samostanu

“Duha Svetog”.

U sjećanju na ovaj značajan događaj u historiji Bosne i zahvalnost fra Anđelu, Franjevački samostan “Duha Svetog” je odlučio da podigne spomenik ovom fratru visok tri metra, u bronci.

Fra Anđelo je prikazan s Ahdnamom, jednim od simbola stoljetnog suživota različitih vjerskih zajednica u Bosni.

Inače, Ahdnama je bila temeljni dokument kojeg su franjevci koristili sve vrijeme osmanske vlasti. I danas se čuva u Franjevačkom samostanu u originalnom izdanju.

Crkva i samostan ispred kojeg je podignut spomenik, čiji je autor poznati kipar iz Zagreba Mile Blažanović, izgrađeni su u 14. stoljeću.

Samostan danas posjeduje oko 50.000 knjiga, među kojima je oko 10.000 knjiga starih nekoliko stoljeća.

Priča o Ahdnami i fra Anđelu je mnogo šira od Bosne. Ona ukazuje i na povijest kršćansko muslimanskih odnosa, čak prije susreta fra Anđela i Mehmeda II El Fatiha.

Naime, prije 800 godina u Egiptu su ratovali Križari i muslimanske vojske. U to vrijeme živio je sv. Franjo i mislio je “da se nesporazumi mogu rješavati dogovorom, a ne ratovanjem i pošao je na razgovor tadašnjem sultanu El Maliku”.

“Prije 556 godina Bosna je pala pod osmansku vlast. Mnogi su poginuli, mnogi pobjegli u slobodne krajeve, a u Fojnici je živio franjevac Anđeo Zvizdović, bio je poglavar tadašnjim fratrima. On je znao za susret sv. Franje i sultana El Malika, nije htio bježati nego je otišao na razgovor s tadašnjim najmoćnijim vladarom svijeta, sultanom Mehmedom El Fatihom. To je bilo na polju Milodraž, blizu Fojnice, u današnjoj općini Kiseljak i župi Brestovsko, 28. svibnja 1463. godine”, navode iz Samostana “Svetog Duha”.

Fra Janko Ljubos, kustos Muzeja franjevačkog samostana ukazuje na važne poruke spomenika fraAnđelu.

“Mi 13. rujna ove godine imamo postavljanje spomenika fra Anđelu Zvizdoviću sa Ahdnamom ovdje pred našem samostanom u Fojnici. To će biti snažna poruka. Evo i danas je šaljem: “Ljudi, dogovaranje se, treba se dogovarati”. Nisu to velike razlike. Ja to vidim kao male, sebične interese. A iz tih malih sebičnih interesa nastaju veliki problemi. Manimo se velikih problema. Ako su se fra Anđeo i sultan Mehmed el-Fatih mogli sastati i dogovoriti, ne znam kako ne mogu da se dogovore današnji sultani i fra Anđeli, mislim da mogu i da će se dogovoriti”, kazao je za Radiosarajevo.ba fra Janko.

Spomenik je, kaže fra Jako, napravljen donacijama “ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu”.

“Oni koji je ne vole, to se vidjelo iz spiska donatora, nisu htjeli pripomoći”, istakao je fra Janko.

Gvardijan Franjevačkog samostana fra Mirko Majdandžić naglasio je važnost susreta i dijaloga.

“Došla su vremena da bi mnogi voljeli biti sultani i da dijele Ahdname, a premalo je fra Anđela. Treba nam što više fra Anđela, što više ljudi koji vole ovu zemlju kao svoju majku”, rekao je fra Mirko.

Naglasio je kako je važno crpiti mudrost iz poteza fra Anđela kako živjeti na ovim prostorima.

“Ako želiš biti sretan, moraš se susretati”, podsjetio je fra Mirko pozdravljen velikim aplauzom.

Događaju su prisustvovali brojni vjernici, predstavnici lokalne zajednice na čelu sa načelnikom Sabahudinom Klisurom, te lokalni imam h. Edin ef. Rojo, što je poslalo lijepu sliku suživota i tolerancije.