Poruka i opomena negatorima genocida : Nobelova medalja Christine Doctare uručena MC Srebrenica

„Zahvalni smo Fadili Jašarević, Mirzetu Omeroviću i Adnanu Mahmutoviću, zbog kojih je medalja danas u Potočarima, te koji su bili ključni glasovi podrške na putu ka realizaciji ove aktivnosti. Na putu borbe za istinu, izuzetno su važne simbolične poruke pojedinaca širom svijeta koji biraju da stoje na strani istine i strani žrtava u odnosu na Handkea i njemu slične kojima je privlačnije bilo stati uz počinioce genocida“, poručio je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.



“Bila sam svjedok svega što se dogodilo prije 25 godina u Srebrenici. Sjećam se opsade, gladi, porodica koje traže sklonište, selekcije dječaka i muškaraca, strijeljanja i ubistava. Za vrijeme rata u Bosni moja misija je bila rehabilitacija ratnih vojnih invalida. Već prvih sedmica sam u Bosni srela žene koje su preživjele sistemska silovanja. To me tada podstaklo da prikupljam svjedočenja žrtava i radim na rehabilitaciji žena. Nakon rata sam imala priliku da kao ekspert govorim i pred MKSJ“, prepričala je svoju priču u poruci Christina Doctare.



Doctare je pojasnila i motivaciju za ovaj potez.



„Vrhunac negiranja genocida dogodio se 10. decembra 2019. godine kada je Švedska akademija dodijelia Nobelovu nagradu za književnost Peteru Handkeu, poznatom negatoru genocida. Kao javni protest protiv ove uvrede žrtvama genocida, odlučila sam vratiti Nobelovu Medalju za nagradu za mir. Tu medalju sada dajem vama, svojim prijateljima. Dobila sam je 1988. kad su ga dobile mirovne snage UN-a. Nobelova nagrada za mir. Svi koji smo služili dobili su medalju. Sada je ostavljam da bude pohranjena u Memorijalnom centru zajedno s ovom porukom humanosti i ljubavi prema istini. Ovo je samo mali simbol moje borbe za istinu o genocidu. Dragi naši prijatelji, naši napori da sačuvamo istinu moraju biti nastavljeni. Molim sve da stojite uspravno. Nikad nemojte odustati! Vaša istina bit će sa mnom zauvijek“, poručila je u svojoj poruci Doctare koju u saopćenju prenose iz MC Srebrenica.



(Vijesti.ba / FENA)Opomena negatorima genocida



