Poruka i izvinjenje Mladena Ivanića : Milorad Dodik je najobičniji seoski lažovčina!

Na početku želim da se izvinim javnosti Republike Srpske zbog rječnika koji mi inače nije svojstven i za kakav sam se uvijek svojim primjerom trudio da ne dominira javnim prostorom, ali sa nekim ljudima se očigledno ne može drugačije.

Zatim ću reći jednu jedinu istinu – Milorad Dodik je najobičniji seoski lažovčina, koji se upetljao u vlastite kučine i laži, pokušavajući na druge svaliti odgovornost za svoje postupke“, rekao je počasni predsjednik PDP-a i nekadašnji srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, reagujući na izjavu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da američka vojska izvodi vojnu vježbu po oduluci Ivanića.

„Nema nijedne odluke koju sam ja donio, a tiče se vježbe na Manjači. Da postoji, ne sumnjam da bi je Dodik odavno predstavio javnosti“, kategoričan je Ivanić.



On kaže da je sve jasnije koliko je Dodik obmanjivao srpski narod:



„Istorija će pokazati i da je zahtjev za članstvo u NATO podnio Dodik, da u on u NATO štab šalje Godišnje nacionalne planove za članstvo, odnosno ANP ili Program reformi, kako mu tepaju i da je on doveo američke vojnike da marširaju Manjačom. U tome mu nikakve laži neće pomoći“, kaže Ivanić.



Ivanić ističe da, ako Dodik svjesno laže, to pokazuje njegovu političku nemoć:



„Ali ako je sam sebe uvjerio u svoje laži, onda to više nema puno veze sa politikom, nego je to već slučaj za medicinu. Nažalost, u toj fazi završe svi diktatori koji sebi daju božansku ulogu i značaj, a Dodik je to sebi umislio“, zaključuje Ivanić.

(Kliker.info-BN TV)