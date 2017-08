Poruka Dragana Čavića : ‘Ovo je gotovo, ovo je kraj, Dodik je od RS-a napravio geto’

Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je danas na pres konferenciji da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od ovog entiteta napravio geto.Govoreći o najavljenoj smjeni glavnog revizora RS-a Duška Šnjegote, Čavić je rekao da je to kap koja je prelila čašu i da bi smjena bila ukidanje posljednje institucije u RS-u koja je koliko – toliko zadržala nezavisnost.

”Posljednja institucija koja je bila donekle objektiva je institucija Glavne službe za reviziju javnog servisa. Poziv za ostavku gospodinu Šnjegoti i iznošenje laži, vrhunac su cinizma. Sudovi i tužilaštva su odavno pod ogromnim političkim uticajem SNSD-a i njegovih lidera”,rekao je on i dodao:

”Poziv na smjenu Šnjegote je potpuno neprihvatljiv. Ukoliko to dođe na dnevni rad, trebamo napustiti Parlament i u njega se ne vraćati do izbora. Predložiću našim koalicionim partnerima da se ne vraćamo u Narodnoj skupštini dok se ne provedu odluke, odluke o refrerendumu. Dosta je više. Pa kakav je to suficit kad ista ta Vlada ne isplaćuje poticaje za poljoprivredu, kako se može tako bezočno lagati javnost Republike Srpske. To je potpuna neistina. Svaka druga zarađena marka ide za otplatu kredita. Kredite pokrivamo kreditima”, pojasnio je on.

Govorio je, potom, o NATO-u.

”Ko nas zove u NATO, ima li neki zvanični poziv? Raspravljati o svemu možemo, ali dokle više Dodik nas može gurati u konflikte, dokle? Ima li smisla ovako djelovanje generalno slobodnih ljudi ako se ovako nastavi. Mi smo svi zajedno taoci jednog čovjeka, njegova stranka je zarobljena, ali mi smo slobodni od SNSD-a i ne smijemo više biti taoci ovakve politike. U ovoj zemlji je dozvoljeno jedino da se Dodik i njegovi trabanti hvale. On se potpuno izgubio u vremenu u prostoru. Žalim te ljude koji su iza njega stajali slušajući blijedo šta govori”, ispričao je Čavić.

”Današnji poziv za ukidanje posljednje djelimično nezavisne institucije je rušenje ustavno-pravnog poretka Republike i potvrda nepoštovanja bilo koga u RS-u osim sebe i vlastitog stava. Strahova u opoziciji nema. Ukoliko se ovakve stvari stave na dnevni rad, mi više nećemo biti sastavi dio opozicije. Ovo je neprihvatljivo, ovo je kraj, ne želimo da budemo u getu koji je on napravio od Republike Srpske. Ovo zlo mora da se zaustavi, nemamo pravo da ostanemo nijemi na pokušaje smjene glavnog revizora zbog uzdržanih revizorskih izvještaja, ne govorimo o negativnim”, zaključio je Čović u svom obraćanju danas.

(Kliker.info-N1)