Porodice vojnika Armije BiH iz “Vranice” 28 godina čekaju pravdu i traže nestale

Feđino ime, za razliku od ostalih 12, ne navodi se u haškim dokumentima, a njegova majka Jadranka Husković i članovi porodica nestalih i ubijenih vojnika iz “Vranice” kažu da je razlog tome što ga nema na snimku emitovanom u emisiji “Slikom na sliku” a zabilježenom nakon što je HVO zauzeo zgradu.

“Nije prikazan na snimku, ali s obzirom da je bio dežurni tu, da imaju svjedoci koji su potvrdili da je bio dežurni, zato se on vodi s njima”, pojašnjava Jadranka Husković.

Prema njenim riječima, Feđa je studirao u Sarajevu, gdje ga je dočekao rat i gdje se priključio Armiji BiH, da bi u novembru 1992. preko aerodromske piste i planine Igman došao kući u Mostar. U Mostaru je također bio pripadnik ABiH.

“Ručali smo skupa 8. maja 1993. i navečer je otišao na dežuru, da zamijeni svog školskog kolegu, i ostao je do 9. maja. Taj mali Nedim se vratio kući, a moj Feđa je ostao, zatekla ga je ta sudbina kao ostale”, opisuje Jadranka zadnji susret sa sinom.

Jadranka i njen suprug, koji je u međuvremenu preminuo, godinama su tražili informacije o Feđi. Obraćali su se, kaže, ombudsmanu za ljudska prava, razgovarali s Jadrankom Prlićem, Nevenom Tomićem, Safetom Oručevićem, ali uzalud. Suprug je, kako kaže, nudio i novac za informaciju, ali ih niko nikada nije kontaktirao.

“Kad su rekli da su pronašli tijela u Rimskom bunaru, tad sam prvi put rekla: ‘Daj, Bože, da je i moj Feđa tu, da se i ja više smirim, da ga nađem i da ga zakopam.’ To je jako bilo teško podnijeti. Do tog momenta sam gajila nadu da je on negdje, da ga je neko sklonio, da mu je neko pomogao”, priča Jadranka.