Srbijanski feniser Novak Đoković po treći put je šampion na US Openu! On je do svoje treće grand slam titule u Americi, a ukupno 14. u karijeri, došao nakon pobjede nad Huanom Martinom Del Potrom maksimalnim rezultatom 3:0 u setovima (6:3, 7:6(4), 6:3), nakon 200 minuta velike borbe.