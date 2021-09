Ponesi zastavu: Narednog petka skup podrške komandantu Draganu Vikiću

Na društvenim mrežama podijeljena objava veterana Odreda policije za specijalne namjene “Bosna” kojom se pozivaju građani na mirno okupljanje 10. septembra u 9 sati ispred Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a uoči novog ročišta u slučaju ratnog komandanta ove jedinice Dragana Vikića.

Među ostalima, jedna izuzetno emotivna podrška stigla je i od braće Kreševljaković, Nihada i Seada.

“Podrška komandantu. Ne dozvolimo da se kriminaliziraju časni borci protiv kriminala”, objavljeno je na Twitter nalogu Video Arhiva iza kojeg stoje braća Kreševljaković.

U razgovoru za Radiosarajevo.ba Vikićeva advokatica, Adna Dobojlić, potvrdila je da će 10. septembra biti održano novo ročište u slučaju “Vikić”.

“Za 10. septembar je ppredviđeno izvođenje dokaza drugooptuženog (Jusufa Pišune, op.a.), odnosno svjedočenje najavljenih svjedoka, direktno i unakrsno ispitivanje. Drago mi je da gospodin Vikić ima podršku naših građana koja mnogo znači u ovakvim procesima. Moram napomenuti da je od početka ovog sudskog procesa i u sudnici prisutno nekoliko ljudi koji, zaista, daju iskrenu podršku komadantu”, kazala je za Radiosarajevo.ba Vikićeva advokatica Adna Dobojlić.

Činjenica da u javnosti već stižu riječi podrške komandantu Vikiću izuzetno raduje Dobojlić

“Sigurno da je ista potrebna i dobrodošla. Svjedoci smo svih procesa koji se vode pred Sudom BiH i viđali smo organizovane skupove podrške sa mnogo naših građana koji su iskazivali podršku u drugim predmetima, i to pozdravljam. Smatram da je i gospodin Vikić zaslužio to, je on, također, bio snažna podrška našim građanima u toku ratnih dešavanja 92- 96“, dodala je Dobojlić.

Podsjetimo, Sud BiH je 13. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene Dragana Vikića, Jusufa Pušinu, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)