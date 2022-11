Poljski premijer Mateusz Morawiecki : Ukrajina mora pobijediti u ratu ili gubi cijela Europa

U ratu koji je počela Rusija može biti samo jedan rezultat: ili Ukrajina pobjeđuje ili cijela Europa gubi, izjavio je poljski premijer Mateusz Morawiecki u subotu u Kijevu, a prenosi poljski medij wnp.pl.

Predsjednik vlade sastao se s premijerima Ukrajine i Litve u sklopu Lublinskog trokuta.

“Europa je prekasno uočila prijetnju od Rusije, tako da danas ne možemo odgađati pomoć Ukrajini. Ovaj rat će završiti kada svaka kuća, svaka škola, svaka bolnica i svaka cesta budu vraćeni”, rekao je Morawiecki.

Premijer je uvjerio da Poljska stoji na strani Ukrajine na međunarodnoj sceni, „jer naša zemlja stoji na strani slobode“. “Poljska, a uvjeren sam i Litva, podržavat će Ukrajinu sve dok to bude potrebno”, naglasio je predsjednik poljske vlade.

Pri tom je podsjetio da je ova subota u Ukrajini Dan sjećanja na žrtve velike gladi i političke represije. Ove godine obilježava se 90. godišnjica gladi izazvane ukrajinskim komunistima, navodi poljski medij.

“Sastajemo se na 90. godišnjicu gladi koju je umjetno izazvao ruski komunistički režim. Danas se svijet ponovno suočava s prijetnjom još jedne umjetne gladi, koju Rusija želi izazvati u Africi i na Bliskom istoku” – istaknuo je Mateusz Morawiecki.

Ovoj vijesti dodajemo kako je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov jučer izjavio da će „ukrajinski narod napredovati kao dio slavenske zajednice nakon što se oslobodi vlasti neonacističkog kijevskog režima“. Drugim riječima najavio je rusku borbu do kraja u ovom ratu kojeg je započela Moskva.

Ako to suprotstavimo navedenim riječima poljskog premijera jasno je kako nas svih skupa čeka turobna perspektiva i da je diplomatsko rješenje ovog rata sve teže ostvarivo. Naime, on se politički sveo na to da bi poraz jedne strane (Rusije ili Ukrajine koju Zapad politički, vojno i financijski potpuno podupire do te mjere da se s njom gotovo identificira) značio i potpuni geopolitički poraz sa svim posljedicama globalnog karaktera koje to neizostavno sa sobom nosi .

(Geopolitika)