Poljski predsjednik Andžej Duda : NATO i Putin moraju da postupaju trezveno da ne izbije Treći svjetski rat

Poljski predsjednik Andžej Duda upozorio je sve one koji zahtijevaju da se NATO više angažuje i vojno pomogne Ukrajini, da Alijansa mora da postupa trezveno i oprezno da ne izbije Treći svjetski rat a da se vraća atmosfera iz vremena hladnog rata kada su se obje strane plašile da neki incident ne dovede do punog sukoba.



“Očigledno da NATO ne ratuje jer bi to moglo da znači Treći svjetski rat. NATO mora da postupa trezveno i oprezno. Putin također postupa oprezno. Obratite pažnju da on ne napada zapadnu Ukrajinu, tamo nema ruskih vojnika”, kazao je poljski predsjednik u intervju provladinom nedjeljniku Sjeći.



Oprez Putina po riječima poljskog predsjednika proizilazi iz straha da se ne sukobi sa jedinicama NATO u slučaju da neka granata preleti granicu i udari na teritoriju Poljske.



“To bi značilo momentalno stavljanje u pripravnost svih snaga NATO. I Putin to zna. Da li bi to značilo rat? Teško je da danas teoretišemo. Vraća se situacija iz vremena hladnog rata kada su se obje strane plašile incidenta koji bi doveo do punog sukoba”, kazao je predsjednik Duda.



Poljski predsjednik ocijenio je da su s vojne i političke tačke gledišta Ukrajinci već pobijedili u ovom ratu.



“Ako uporedimo šta znamo u ruskoj i ukrajinskoj armiji nije trebalo da traje dugo. Ne duže od dva, tri dana. Zahvaljujući srčanosti, odlučnosti i iskustvu Ukrajinaca ipak su uspjeli da zaustave Ruse. Imaju podršku – političku, materijalnu i moralnu ali oni se bore. NATO ne ratuje, biju se oni”, kazao je poljski predsjednik.



Andžej Duda upozorio je u intervjuu da bi Poljaci imali razloga da se plaše rata i u svojoj zemlji da je Rusija brzo, za nekoliko dana osvojila Kijev, kako je najvjerovatnije planirala.



“Tada bih rekao, svi na palubu jer za nekoliko godina možemo očekivati ruski napad, možda najprije male baltičke zemlje koje su po strani. Sigurno na nas, jer ključ za Evropu je Poljska, ona je svojevrsan istureni jezik”, rekao je Duda.



Poljski predsjednik kazao je da se Ukrajinci bore i za poljski nacionalni interes da na granicama Poljske bude slobodna suverena, nezavisna Ukrajina.

(FTV-Beta)