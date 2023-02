Policija zabranila šetnju antifašista Mostarom – UABNOR: Linija dozvoljenog i nedozvoljenog podudara se ratnom linijom…!

Udruženje antifašista i boraca NOR-a Mostar i ove godine nizom manifestacija obilježava 14. februar – Dan oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Centralna manifestacija planirana je za subotu, 11. februara u okviru koje je predviđena i posjeta Partizanskom spomen groblju, polaganje cvijeća i odavanje pošte palim antifašistima Mostara u borbi za slobodu.

“Naš plan je bio da nakon okupljanja na Trgu Musala marševskom šetnjom idemo do Partizanskog spomen groblja. Međutim, i ove godine policija to ne dozvoljava, kako kažu, iz sigurnosnih razloga. Ne možemo prihvatiti njihovo obrazloženje i najoštrije protestujemo zbog zabrane šetnje antifašista gradom. Ne prihvatamo da nas se sprovodi autobusima pod oružanom pratnjom, jer to previše podsjeća na neka, ne tako davna vremena, kada su mnogi od nas od nekih policija bili baš tako provođeni istim tim ulicama”, navode iz UABNOR-a Mostar.

“Ne prihvatamo ovakvu odluku ni zbog činjenice da nas se godinama uvjerava da je Mostar siguran grad, a onda iz sigurnosnih razloga ne možemo prošetati na groblje. Dakle, jesmo li sigurni ili je stvar u nečem drugom”, pitaju iz UABNOR-a te naglašavaju kako “ne prihvataju ovakvu odluku ni zbog činjenice u koju nas i vlast i sva politika uvjerava da je Mostar jedinstven, ne podijeljen, grad”.

– Ako to jeste tako, kako gospodo iz Policijske uprave Mostar onda objašnjavate činjenicu da nam u jednoj polovini grada dozvoljavate nesmetano kretanje, čak se i ne pojavljujete, a u drugoj nam treba oružana pratnja i kretanje je ograničeno. Vrlo je ružna poruka koja iz Mostara tim povodom ide u svijet, jer ta linija dozvoljenog i nedozvoljenog kretanja, vidi čuda, podudara se sa nekadašnjom ratnom linijom u Mostaru i njegovom podjelom na istočni i zapadni.

Ne možemo prihvatiti da u 2023. godini idu ovakve poruke iz našeg grada, kao što ne možemo prihvatiti da nam ograničavate slobodu kretanja, koja jeste naše osnovno ljudsko pravo.

Ako ste, gospodo, odluku donijeli na osnovu nekih saznanja i ozbiljnih procjena onda bi bilo logično da djelujete preventivno prema onima koji bi mogli ugroziti naše kretanje, umjesto što ga zabranjujete. Nama se čini da je odluka donesena inercijom ili je došla iz politike. Do ovakvog zaključka dolazimo jer za 30 godina atakovanja i činjenja čistog terorizma na Nacionalnom spomeniku BiH, što jeste Partizansko spomen groblje, nikada niko nije sankcionisan niti priveden pravdi. Kontinuirano je istraga u toku. Ako imate sada saznanja o mogućem napadu na našu kolonu, kako ih do sada nikada niste imali nakon izvršenih napada? Ili se ipak, ovdje radi o nečemu drugom?

Obrazloženje da vam nedostaje 300 policajaca pa zato ne možemo šetnjom kroz grad, takođe, ne prihvatamo. Živimo u ovom gradu i svjedoci smo na kakav način blokirate grad i svim građanima uskratite kretanje određenim ulicama prilikom nekih drugih, ništa važnijih događaja ili fudbalskih derbija. Tada vas ima na svakom ćošku, rekao bi narod.

Mi smo legalisti i ispoštovaćemo odluku, ali mora se znati da se ova odluka policije u Mostaru već tumači da je jedan dio grada neprijateljski raspoložen prema antifašističkom nasljeđu, a ako to jeste tako zaključite sami gdje ste ogroman broj časnih ljudi svrstali. Morate znati da u subotu u Mostar dolaze antifašisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, te svih susjednih država.

Sa kakvom porukom i kakvim utiskom će se vratiti iz Mostara, a svi u gradu uporno pričaju godinama kako smo mi turistički grad i da je turizam naša razvojna šansa.

Da li ova odluka ide u prilog tome?”, pitaju na kraju iz UABNOR-a Mostar.

