Pola miliona navijača na dočeku u Zagrebu : Hrvatski fudbaleri ruku pod ruku s Thompsonom

Prema policijskim procjenama, čak 550.000 navijača dočekalo je u Zagrebu svjetske nogometne vicešampione po njihovom povratku iz Moskve. Uspjeh na Svjetskom prvenstvu vratio je reprezentaciju u srca navijača, nakon što su je dugo vremena doživljavali kao igračku Zdravka Mamića, kažu analitičari.

U autobus sa reprezentativcima ukrcao se i kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson i otpjevao jednu pjesmu na dočeku.

Tek je snažna kiša oko 21.30 uspjela rastjerati preko 110.000 ljudi koji su na središnjem zagrebačkom Trgu bana Jelačića priredili vatren doček reprezentaciji „vatrenih“, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja se vratila sa Svjetskog prvenstva u Rusiji sa srebrnom medaljom. Prema policijskoj procjeni, oko 550. 000 ljudi dočekalo ih je i pozdravilo na dvadesetak kilometara puta od zagrebačkog aerodroma do Trga bana Jelačića.

Na samom aerodromu dočekalo ih je par tisuća ljudi kada je avion sletio negdje iza 15 sati, avion je doletio uz pratnju dva Miga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vatrogasna vozila napravila su vodeni luk ispod kojeg je avion s reprezentativcima rolao po pisti, a tamo su bile i mažoretkinje i limena glazba. Put od zagrebačkog aerodroma do središta Zagreba trajao je uz sve veću i veću gužvu preko pet i po sati.

Negdje usput kod aerodroma u otvoreni autobus koji prevozi reprezentativce, a kojeg vozi vozačica, ukrcao se i kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson, i pozdravljao putem građane kao da je sam osvojio srebro u Moskvi. Po ocjeni mnogih, Thompson je takvim svojim postupanjem uspio zasjeniti hrvatsku i predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, koju su mediji prozivali da svojim pojavljivanjem i ponašanjem pokušava oteti slavu nogometašima i dobiti političke bodove. Iako nije bio predviđen, i on je uspio na dočeku otpjevati jednu pjesmu, i potom je doček završen. Iako je režiser dočeka Krešimir Lovrenčić najavljivao da neće biti pjevača ni političara, na kraju su na dočeku pjevali Klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Mihovil, Mladen Grdović i – Thompson. Njegov nastup tražili su tijekom dana desni portali.

Na dočeku sa bine su se okupljenim navijačima obratili reprezentativci, izbornika Zlatka Dalića više su puta bacali u zrak, a izdvojimo poruku Šime Vrsaljka: „Hvala što ste prepoznali da smo ostavili srce u Rusiji i što ste nas došli podržati u ovolikom broju. Neka ova večer i ovo prvenstvo ostanu svima u najljepšem sjećanju,“ rekao je Vrsaljko.

Drugo mjesto na svijetu za hrvatske nogometaše nije riješilo nijedan problem hrvatskog nogometa niti hrvatskog društva, ali, sa druge strane, nije proizvelo ni jedan novi, a usrećilo je u većoj ili manjoj mjeri gotovo sve hrvatske građane. Ako je i samo to, dobro je.

Slavlje je u nedjelju proteklo bez incidenata i potpuno bez agresije.

Zagreb dočekuje srebrne reprezentativce. Gradski je prijevoz danas besplatan, a na nekim lokacijama čak je i parkiranje besplatno, što se ne pamti kada je zadnji puta bilo.

Hrvatske željeznice dale su popust na dolazak na svečani doček u Zagrebu, a autobusi su stigli iz svih krajeva Hrvatske.

Od ponedjeljka ujutro se more ljudi u kockicama slijeva na središnji zagrebački Trg bana Jelačića, koji je sada već prepun do zadnjeg kvadratnog centimetra.

Avion iz Moskve sletio je negdje iza 15 sati, tamo su reprezentaciju dočekali crveni tepih, mažoretkinje i vatrogasci sa pozdravom vodenim topovima, a onda otvorenim autobusom idu kroz grad do Trga bana Jelačića gdje ih čeka preko 50.000 ljudi.

Mnogi u Hrvatskoj doživljavali su hrvatsku nogometnu reprezentaciju kao igračku Zdravka Mamića koji je reprezentaciju i Hrvatski nogometni savez koristio kao poligone za prodaju hrvatskih igrača po svijetu.

Prema ocjeni urednice sporta na portalu index.hr i žestoke kritičarke mafije u hrvatskom nogometu Dee Redžić uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Rusiji vratio je reprezentaciju navijačima.

“Predivna je stvar kada cijeli svijet bar na jedan dan gleda jednu malu naciju punu optimizma”, kaže Redžić za Radio Slobodna Europa (RSE).

“Mi smo pokazali da nam ovdje toga jako fali. Nogomet je tu u Hrvatskoj možda do prije niti godinu dana izazivao to da se ljudi na cesti međusobno tuku radi nogometa, odnosno radi vlastodržaca tog nogometa. A ne samo jučer, nego zadnjih mjesec dana vidjeli smo ljude koji se grle po cesti, plešu skupa i zajedno plaču zbog nogometa. Mislim da to sa sportske strane moramo zabilježiti kao dane kada je nogomet donio hrvatskim navijačima toliko radosti i, zapravo, vratio im njihovu reprezentaciju”, dodaje Redžić.

Jer, kaže sugovornica RSE, uspjeh neke reprezentacije mjeri se po tome kako nove generacije gledaju na nju, stvaraju neke uspomene i povezanost, a Zdravko Mamić nije reprezentacija, već crna kronika.

“Mislim da je ovo što smo doživjeli proteklih dana bilo nešto što ćemo dugo analizirati – kako nam se dogodilo, zašto nam se dogodilo i što će nam zapravo donijeti, ali – bilo je jako lijepo”, navodi Dea Redžić.

Nešto se i zaradilo. Od ukupno 400 milijuna dolara koliko je FIFA podijelila reprezentacijama koje su sudjelovale na ovom 21. po redu Svjetskom prvenstvu 28 milijuna dolara odlazi hrvatskoj reprezentaciji.

I od hrvatske države reprezentativci su dobili, ali ipak nešto manje, po 70.000 kuna, odnosno oko 9.000 eura svaki.

“Sazrelo je vrijeme da država i financijski prepozna važnost nogometne infrastrukture”, kaže na pitanje RSE kako da država prepozna ovaj impuls stvoren svjetskim srebrom u Moskvi doajen hrvatskog sportskog novinarstva, novinar “Slobodne Dalmacije” Zdravko Reić.

Zdravko Reić je protiv izgradnje nacionalnog stadiona, jer bi se obnovom Maksimira u Zagrebu i Poljuda u Splitu apsolutno postiglo svrhu.

“Ne treba trošiti toliko novaca, ali – što treba? Treba uložiti u infrastrukturu, treba dati tamo gdje se rađaju talenti. A to je Split, Dalmacija, Zadar posebno, Osijek naročito, Vinkovci… Tamo treba urediti infrastrukturu da djeca mogu doći do izražaja, da mogu vježbati i trenirati. I – naravno – treba ulagati u trenere koji rade sa mladima, da budu bolje plaćeni”, riječi su Reića.

(Kliker.info-RSE)