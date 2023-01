Pokret “Za nove generacije” : Ako je izbor Miletića razlog da nas odstrane iz Osmorke, ponosni smo na to

Tragom kolektivnog medijskog plasiranja informacija, uglavnom od osoba koje nisu sudjelovale u bilo kakvim pregovorima, a posebno u dogovorima oko izbora delegata za Dom naroda, pokret “Za nove generacije” je odlučio da vrlo kratko i precizno demantira navedene dezinformacije.

“Kao prvo, predstavnik ZNG-a u Domu naroda iz reda Hrvata u Kantonu Sarajevo nije izabran glasovima SDP-a. Naime, naš kandidat, koji je ujedno osvojio i najveći broj glasova u ovome klubu na izborima i koji je već ranije 4 godine predstavljao sarajevske Hrvate u Domu naroda FBiH dobio je 3 glasa, od čega je samo jedan glas došao iz redova SDP-a. Prosta računica kaže da i bez toga glasa, kandidat ZNG-a bi osvojio mandat ili bar žrijebanje za isti.

Nadalje, nije bilo nikakvog dogovora da će za državni Dom naroda biti podržan SDP-ov kandidat. Da je postojao takav dogovor, pokret “Za nove generacije” bi se, kao svaki put do sada, držao istoga! Dapače, pojedini čelnici SDP-a su i ranije plasirali tu informaciju predstavnicima drugih partnera u Osmorci, ali su je i demantovali pred svjedocima. Postojao je dogovor da Osmorka mora imati zajedničkoga delegata u državnom Domu naroda. Na tome je upravo insistirao pokret “Za nove generacije”, posebno nakon situacije u kojoj nijedan državni ili federalni ministar koji dolazi iz redova Osmorke ne može biti Hrvat.

Na kraju, kandidatura gospodina Zlatka Miletića, o čijem patriotizmu, četverogodišnjih borbi u Domu naroda i osvojenih preko 11.000 glasova ne treba pričati, je bila najavljena partnerima iz

Osmorke na vrijeme. Očekivali smo zvanične pregovore oko toga, no do njih nije nikada došlo. U svakom slučaju rukovođeni iskustvom izbora delegata u manjem entitetu i nekim drugim kantonima, odlučili smo u potpunosti preuzeti kontrolu ovoga procesa, te zajedno sa našim partnerom na državnom nivou NES-om obezbijediti da iz Osmorke prođe najbolji kandidat – gospodin Zlatko Miletić. Na taj način, ponovili smo situaciju od prije 4 godine kada smo se izborili, u malo drugačijoj konstelaciji, da gospodin Miletić bude jedini glas građanskih stranaka u Klubu Hrvata državnog Doma naroda. I bio je glasan i bio je pravedan!

Sigurni smo da će biti takav i u naredne četiri godine i da je ovim potezom Osmorka dobila najboljeg od najboljih za ostvarivanje zadatih ciljeva Osmorke. Ako je to grijeh našega Pokreta i ako je to razlog da SDP predloži naše odstranjivanje iz Osmorke, i ako to naši koalicioni partneri prihvate – mi ćemo biti ponosni zbog toga”, navodi se u saopćenju.