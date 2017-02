Pokorila Grammyje! Adele je apsolutna pobjednica! (VIDEO)

Iza nas je najveća glazbena noć u godini. Najbolji muzičari u protekloj godini, prema izboru Američke Akademije za diskografsku umjetnost i nauku , nagrađeni su Grammy nagradama. 59. dodjela prestižnih muzičkih nagrada održana je u Microsoft Theateru u Los Angelesu, a domaćini ceremonije bili su Margaret Cho i James Corden.

Apsoluna pobjednica večeri je Adele koja je slavila u čak pet kategorija. Nagrade je osvojila za najbolji album, najbolju pjesmu, najbolju snimku, najbolju pop izvedbu i najbolji pop album. Najboljim debitantnom proglašen je Chance The Rapper, dok je nabolji pop duet “Stressed Out” u izvedbi dvojca Twenty one Pilots.

Iako je imala najviše nominacija, njih čak devet, Beyonce je osvojila samo jednu nagradu i to za album “Lemonade” u kategoriji najbolji urbani suvremeni album. No unatoč tome što se nije proslavila nagradama Beyonce je plijenila najviše pažnje. I to zbog prvog pojavljivanja u javnosti otkako je nedavno obznanila da je trudna i sve ostavila u čudu. Slavna pjevačica izvela je pjesmu “Love Drought“, a svoj nastup, ali i emotivni govor zahvale posvetila nerođenim blizancima.

Popis dobitnika u najznačajnijim kategorijama

Album godine:

25 — Adele

Lemonade — Beyoncé

Purpose — Justin Bieber

Views — Drake

A Sailor's Guide To Earth — Sturgill Simpso

Snimka godine:

“Hello” — Adele

“Formation” — Beyoncé

“7 Years” — Lukas Graham

“Work” — Rihanna Featuring Drake

“Stressed Out” — Twenty One Pilots

Pjesma godine:

“Formation” — Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II, songwriters (Beyoncé)

“Hello” — Adele Adkins & Greg Kurstin, songwriters (Adele)

“I Took A Pill In Ibiza” — Mike Posner, songwriter (Mike Posner)

“Love Yourself” — Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran, songwriters (Justin Bieber)

”

Najbolji novi izvođač:

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson .Paak

Najbolji pop album:

25 — Adele

Purpose — Justin Bieber

Dangerous Woman — Ariana Grande

Confident — Demi Lovato

This Is Acting — Sia

Najbolja pop izvedba:

“Hello” — Adele

“Hold Up” — Beyonce

“Love Yourself” — Justin Bieber

“Piece By Piece (Idol Version)” — Kelly Clarkson

“Dangerous Woman” — Ariana Grande

Najbolji pop duet

The Chainsmokers feat. Halsey – “Closer”

Lukas Graham- “7 Years”

Rihanna feat. Drake-“Work”

Sia feat. Sean Paul -“Cheap Thrills”

Twenty One Pilots – “Stressed Out”

Najbolja rock izvedba:

“Joe (Live From Austin City Limits)” — Alabama Shakes

“Don't Hurt Yourself” — Beyoncé Featuring Jack White

“Blackstar” — David Bowie

“The Sound Of Silence” — Disturbed

“Heathens” — Twenty One Pilots

Najbolja rock pjesma:

“Blackstar” — David Bowie

“Burn the Witch” —Radiohead

“Hardwired” — James Hetfield & Lars Ulrich

“Heathens” — Tyler Joseph

“My Name Is Human” — Rich Meyer, Ryan Meyer & Johnny Stevens

Najbolja R&B izvedba:

BJ the Chicago Kid- “Turnin’ Me Up”

Ro James- “Permission”

Musiq Soulchild- “I Do”

Rihann- “Needed Me”

X – Solange -“Cranes in the Sky”

Najbolji urbani suvremeni album:

Lemonade — Beyoncé

Ology — Gallant

We Are King — KING

Malibu — Anderson .Paak

Anti — Rihanna

