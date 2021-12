Pojašnjenje Željka Komšića : Dodika se trebaju bojati oni koje je poveo u rušenje BiH

Opstanak BiH nije doveden u pitanje, jer nakon preživljene agresije i genocida, ljudi i djeca tih ljudi koja su bila izložena tom nasilju sigurno neće dopustiti da se ono ponovi.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić tvrdi kako je Milorad Dodik u sukobu sa civilizacijom, sa univerzalnim vrijednostima jer politika koju on provodi proističe iz genocidnog naslijeđa.

– Termin „muslimansko rukovodstvo“ kako Dodik naziva Sarajevo, koristili su oni koji su „počinili genocid u Srebrenici, oni koji su otvarali logore po Prijedoru, pravili žive lomače po Višegradu, ubili preko jedanaest hiljada mojih sugrađana u Sarajevu, od čega 1.601 dijete, građana svih nacionalnosti. To je isti jezik, isto djelovanje, ista misao, dodaje Komšić.



No, Komšić dodaje, Dodik za razliku od Karadžića nema JNA, šešeljovce, arkanovce, Miloševića itd. te se Dodika trebaju bojati samo oni koje je on poveo sa sobom u rušenje BiH.



Komentarišući poteze Milorada Dodika i njegovo potenciranje da Bošnjake naziva muslimanima, Komšić je istakao kako se zna šta fašisti žele postići kada drugima nastoje definisati identitet.



– Nije on toliko nepismen pa da ne zna razliku između etničke i vjerske pripadnosti, nego se vodi fašističkom agendom koja obično reducira identitet grupe koju želi denuncirati na vjerski ili tome slično, baš kao što su to radili nacisti, koji su Jevreje ubijali samo zato što su bili Jevreji, ne praveći razliku među njima, i ne štedeći ni ortodoksne ni ateiste, kao što su u NDH ustaše ubijale Srbe kao Srbe, kao što je Karadžić ubijao muslimane kao muslimane, ne gledajući ko je među njima sekularne a ko konzervativne orijentacije.



Komšić je ranije jednom prilikom rekao da ukoliko stranci ne zaustave Dodika on neće imati drugog izbora nego da ga sam zaustavi, ali dodaje kako je potrebno biti oprezan.



– Vrijeme za dijalog sa takvim politikama je isteklo. Opstanak Bosne i Hercegovine dovodi se u pitanje od strane Dodika i fašista poput njega, Orbana ili sličnih. Međutim, taj opstanak nije doveden u pitanje, jer nakon preživljene agresije i genocida, ljudi i djeca tih ljudi koja su bila izložena tom nasilju sigurno neće dopustiti da se ono ponovi, izjavio je Komšić.



U posljednje vrijeme se govori kako EU radi na novom zakonu o zabrani negiranja genocida koji bi odgovarao svim stranama u BiH, no Komšić tvrdi da o tome nema ni riječi.



– Zakon je već na snazi i ne podržavam nikakvo cijenkanje oko toga. On postoji i drugi nam i ne treba. Potrebno je jedino da se ovaj provodi. Vidite, upravo je to ono što vam govorim. Dodik stalno šalje te ponude strancima, gdje bi trgovao sa zakonima i institucijama BiH. Zakoni i institucije naše zemlje nisu vlasništvo stranaca i mi u toj trgovini nećemo učestvovati. To naprosto nije na stolu, rekao je Komšić u intervjuu za Danas.rs.

