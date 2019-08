Pojašnjenje Bakira Izetbegovića : “Nema mandatara bez ANP puta u NATO” (VIDEO)

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović govorio je u intervjuu za BHRT o procesu formiranja vlasti, odnosno o principima za formiranje vlasti koje su lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a potpisali u ponedjeljak.



Izetbegović je, komentirašiću stav predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića da neće glasati za izbor novog mandatara za novi saziv Savjeta ministara BiH bez usvajanja odluke o slanju Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), kazao da se član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović nije „pridružio“ tom stavu već da je to njegov, ali i stav SDA, od samog početka procesa formiranja vlasti u BiH.



– Dok se radio sporazum, ja sam bio na vezi sa gospodinom Komšićem i on je insistirao na ANP-u. Imaju se poštovati zakon, Ustav, ranije odluke Predsjedništva, Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara. Taj okvir je MAP. To je sasvim jasno i rečeno je da će biti poslani nacrti i planovi u Brisel – izjavio je Izetbegović.



Pojasnio je da trenutno nema niti jednog srpskog političkog predstavnika spremnog za članstvo BiH u NATO-u, ali da je u tim okolnostima ipak potrebno napraviti iskorak.



– Što se tiče NATO-a, politika je umijeće mogućeg. Šta je to moguće, s obzirom na stav srpskih predstavnika iz RS i s obzirom na naš stav da mora biti ANP-a, to je redukovani ANP, kojeg će prihvatiti NATO. Ja ne vidim moguće rješenje mimo toga. Vidim samo mogućnost produbljavanja krize. Znate, kad neko pritiskuje gas, a neko drugi povuče kočnicu, polome se zupčanici u mašini. Nama ta stvar ne treba i ne treba nam tonjenje u duboku krizu. Mi devet godina imamo zastoje kada je u pitanju NATO – pojasnio je Izetbegović.



Rok od mjesec dana za formiranje Savjeta ministara BiH je, smatra predsjednik SDA, preambiciozan.



– Traženi su čak i kraći rokovi. Ja mislim da mi možemo neke bitne pomake napraviti. Recimo, ako bude pametni i spremnosti, definisati stvari sa ANP-om. Kada tu stvar prevaziđemo, mislim da kreće sve ostalo, da smo tada jednostavno odvezali taj čvor i da idu sve ostale stvari. Da li će to biti dva ili dva i po mjeseca, za mene to nije toliko važno – izjavio je Izetbegović, prenosi Faktor.



SDA-u pripada pozicija ministra spoljnih poslova, a ta će pozicija, najavio je Izetbegović, najvjerovatnije pripasti Biseri Turković.







(Faktor)