Pogledajte najveću senzaciju u istoriji boksa : Meksikanac Ruiz premlatio Joshuu i oduzeo mu sve titule (Video)

Meksikanac Andy Ruiz Jr. je napravio jednu od najvećih senzacija u istoriji boksa nakon što je u Madison Square Gardenu tehničkim nokautom u sedmoj rundi spektakularno pobijedio svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshuu.

Ruizu, koji je u meč uletio kao zamjena za suspendovanog Jarrella Millera, nitko nije davao previše šanse protiv aktualnog prvaka koji nema poraza u 22 profesionalne borbe. No, 29-godišnji Meksikanac je boksovao iznad svih očekivanja i potpuno zasluženo je slavio te od danas drži titule po WBA, IBO, IBF i WBF verziji s fantastičnom omjerom 33-1.

Kako navodi Index.hr u prve dvije runde nije bilo prevelikih uzbuđenja da bi u trećoj Joshua krasnom kombinacijom poslao deset centimetara nižeg izazivača na pod. Vjerojatno svi u Gardenu smatrali su da je to početak kraja borbenog Meksikanca, ali je Ruiz za nekoliko trenutaka uzvratio na isti način pa se Joshua našao na tlu uz odbrojavanje.

Ruiz je propustio priliku dokrajčiti vidno šokiranog Britanca, ali je pred kraj runde nasrnuo na Joshuu i s istekom zadnjih sekundi ga doslovno izbacio iz ringa. Joshui je sudac opet odbrojavao i branioca naslova je spasilo zvono.

Uslijedilo je nekoliko mirnijih rundi, a onda je došla sedma u kojoj je Meksikanac dobio meč. Sjajnom kombinacijom još jednom je srušio Joshuu koji se pridigao, ali je bio potpuno uzdrman, da bi ga Ruiz još jednim sjajnim napadom poslao u novi nokdaun. Joshua se ponovno digao, ali je bio potpuno dezorijentiran. Sudac ga je poslao u kut, Joshua je ispljunuo štitnik za zube i nešto kratko popričao sa sucem koji je nakon toga prekinuo meč.

“Ništa ne bi bilo moguće da nije bilo mog tate. Osjećaj je nevjerojatan, za ovo sam radio cijeli život i o tome sanjao. Ne mogu vjerovati da su mi se snovi ostvarili. Imam te meksičke krvi u sebi i to su svi mogli vidjeti. Vidio sam da je uzdrman, ali nisam se želio zaletavati nego sam se držao plana i taktike. Presretan sam što sam ovo priuštio mojim Meksikancima, sad je vrijeme za feštu, a za mene je samo nebo granica”, rekao je Ruiz nakon borbe.

Joshua ga je izgrlio nakon poraza i čak je u ringu prekinuo njegov govor kako bi mu odao priznanje za sjajan nastup i veliku pobjedu.

“Pobijedio me jako dobar borac. Bit će zanimljivo vidjeti koliko daleko će dogurati. Čestitam mu na velikom rezultatu. Iznimno ga poštujem. On je sad svjetski prvak, ali vidjet ćemo se mi ponovno”, rekao je 29-godišnji Britanac kojemu je to bila prva borba u Sjedinjenim Državama.

Njegov promotor Eddie Hearn rekao je za BT Sport da se revanš očekuje krajem godine.