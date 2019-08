Pogled i analiza iz susjedstva : Zašto su Bosanci tako žestoko napali Kolindu?

“Da ne okolišamo , je*** ti mater kobilo ustaška!” To je na svom Twitteru napisao kolumnist sarajevskog dnevnika Dnevni avaz Bakir Hadžiomerović komentirajući izjave hrvatske predsjednice koje su se pojavile u Jerusalem Postu, a u kojemu je navedeno da je rekla kako je BiH “pod kontrolom militantnog islama” te izjavila niz drugih spornih stvari. U međuvremenu je postalo jasno da je članak objavljen u Jerusalem Postu netočan i da sadrži pogrešne citate hrvatske predsjednice, no šteta je već bila učinjena.

Hadžiomerovićeva prostačka reakcija, kakva podsjeća na seksističke i šovinističke ispade Donalda Trumpa, zapravo je u mnogočemu reprezentativna za dio reakcija koje su iz BiH i napose Sarajeva došle na izjave koje je The Jerusalem Post stavio Kolindi u usta. Vrijedi napomenuti i da je Hadžiomerović nekoć bio kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, i to kao kandidat SDP-a, te da ga se smatra zagovornikom tzv. građanske opcije. No nakon političkog kraha, kojemu je prethodio krah njegove novinarske vjerodostojnosti jer je kao propagandist SDP-a BiH uređivao Federalnu TV, on se uhljebio u Avazu kontroverznog tajkuna i predsjednika stranke Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića.

Kolindine izjave “uvod u Potočare”?

Na društvenim mrežama se općenito hrvatsku predsjednicu brutalno vrijeđalo, a znakovito je i da su mnogi u BiH uvjereni kako njene izjave predstavljaju “uvod u Potočare”, odnosno u novi genocid nad Bošnjacima, ovaj put valjda od strane Republike Hrvatske. U mnogim reakcijama mogli su se detektirati mržnja i bijes, a znakovito je da su omalovažavajuće izjave hrvatske predsjednice o BiH često dovođene u vezu i s neprofesionalnim i podcjenjivačkim odnosom prema bosanskohercegovačkim turistima koji se odlučuju ljetovati na hrvatskom Jadranu.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić je Kolindu nazvao “nestabilnom osobom”, dok je bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović ustvrdio da je “svima u Europi i svijetu jasno da se radi o lažima koje fabricira agresivna i ksenofobna politika službenog Zagreba prema BiH i Bošnjacima koja ima sve elemente fašizma”.

SDA optužuje Hrvatsku za fašizam

I dalje vodeća bošnjačka stranka SDA je u svojem priopćenju navela da “proizvoljne i zlonamjerne optužbe koje je iznijela predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović predstavljaju izraz njene sve izraženije islamofobne politike prema BiH i Bošnjacima, koja se temelji na ideji etničke i vjerske supremacije i ima elemente fašizma”, te da je “paradoksalno da predsjednica Hrvatske daje izjave sa elementima fašizma upravo u Izraelu, dok u Hrvatskoj toleriše rast militantnih ustaških i neonacističkih pokreta, koji slave NDH i ratne zločince koji su učestvovali u izvršenju Holokausta”.

A onda je novinarski rad pretežito hrvatskih medija otkrio da je The Jerusalem Post objavio članak kojeg se u dijelovima koji se tiču navodnih Kolindinih izjava o BiH odriče i njegova autorica, novinarka Greer Fay Cashman. Ovaj put predsjednica RH je govorila istinu kada je navode iz Jerusalem Posta demantirala, ustvrdivši da ona ništa od toga nije rekla, nego da je riječ o “komentarima novinarke”.

Kolindini gafovi

Naravno, bilo je lako povjerovati da je ono što je objavio The Jerusalem Post točno, i to iz dva glavna razloga: 1. Riječ je o uglednim novinama koje inače ne izmišljaju citate i 2. Kolinda se već istaknula šireći laži o BiH, primjerice onu da se u susjednoj državi nalazi deset tisuća islamističkih terorista, a i poznata je po svojim verbalnim gafovima.

Predsjednica je pogriješila i u tome što nije brže demantirala članak Jerusalem Posta, koji je u regionalnom medijskom prostoru prenesen prekjučer kasno poslijepodne, nakon čega je uslijedila lavina reakcija iz BiH i u Hrvatskoj. Kolinda je mogla iste večeri preko društvenih mreža demantirati The Jerusalem Post, no ona je to učinila tek sutradan, dopuštajući da se situacija usijava i komplicira ionako narušene odnose Hrvatske i BiH.

Hrvatska kao najveći neprijatelj BiH

Bez obzira na to, službene reakcije iz Sarajeva sigurno nisu išle prema smanjivanju tenzija, nego baš obratno, a u njima je primjetan i visok stupanj emocionalnosti. Kada se utvrdilo da je The Jerusalem Post u ovom slučaju pogrešno citirao Kolindu, u BiH nije uslijedilo preispitivanje toga jesu li žestoke, pa i histerične i prostačke reakcije na članak iz Jerusalem Posta bile opravdane, nego se u osnovi zadržala ista retorika uz objašnjenje da ove izjave možda nisu točne, ali da Kolinda i Republika Hrvatska sustavno vode neprijateljsku politiku prema BiH i rade na raspadu susjedne države.

Dio bošnjačke javnosti čak smatra da je Hrvatska “neprijatelj broj 1 Bosne i Hercegovine”, što prvenstveno pokazuje određenu izgubljenost u vremenu i prostoru te nemogućnost realnog sagledavanja stanja, kao i službene hrvatske politike prema BiH, koja je prvenstveno obilježena tragikomičnim glavinjanjem u kojem se zato razbije mnogo porculana, a nikako nekakvim velikim zlim planovima za rastakanje BiH. To je pokopano s Tuđmanovim truplom na Mirogoju.

U svakom slučaju, histerične reakcije iz BiH, napose iz bošnjačkog političkog i medijskog miljea, na falsificirane Kolindine citate su tema koju vrijedi dublje analizirati pa smo se za to obratili sarajevskoj političkoj analitičarki Ivani Marić.

Ivana Marić: Da se radi o nekom drugom političaru iz Hrvatske, reakcije bi bile suzdržane

Zašto su reakcije bile toliko intenzivne, otkud toliki bijes i među političkim predstavnicima BiH, ali i među dijelom građana, pitali smo Marić.

“Sama činjenica da su mnogi, ne samo u BiH već i u Hrvatskoj, povjerovali da je hrvatska predsjednica izjavila da je ‘Bosna i Hercegovina pod utjecajem militantnog islama iz Irana’ govori dovoljno o percepciji javnosti o gospođi Grabar-Kitarović. Da se radilo o nekom drugom političaru iz Hrvatske, vjerujem da bi reakcije iz BiH bile suzdržane i blaže. Međutim, Grabar-Kitarović je poznata po nepromišljenim potezima pa su se mnogi pitali šta je sad zabrljala”, objašnjava Marić.

Podizanje nacionalnih tenzija kao standard politike u BiH

Ova politička analitičarka naglašava da je “u Bosni i Hercegovini podizanje nacionalnih tenzija već odavno prevladavajuća tehnika izbornih kampanja jer malo koji političar i politička stranka imaju rezultate kojima bi mogli pridobiti birače. Podizanje nacionalnih tenzija se pokazalo jako efikasnim pa se političke stranke međusobno podržavaju po principu ‘oni nas kao napadaju, a mi se kao branimo’. Od ovih vještačkih sukoba profitiraju i ‘napadnuti’ i ‘napadači’. Dodatne poene u toj igri donose napadi iz Hrvatske i Srbije. Pojedini BiH političari svoju cjelokupnu političku karijeru zahvaljuju upravo ‘udaranju po prstima’ političarima iz susjednih država.”

“Brzina i oštrina reakcije političara BiH na verbalne napade iz Hrvatske i Srbije je obrnuto proporcionalna njihovom doprinosu napretku BiH. Oni političari koji iza sebe imaju najmanje rezultata su se i ovaj put takmičili tko će imati najoštriji odgovor dok političari koji iza sebe imaju zavidna dostignuća ne sudjeluju u ovim igrama već to prepuštaju dežurnim populistima”, ističe Marić.

Za poboljšanje odnosa potrebni su novi političari

Što bi poboljšalo odnose između službenog Zagreba i službenog Sarajeva, zanima nas.

“Ovo nije prvi put da gospođa Grabar-Kitarović iznosi neargumentirane tvrdnje o Bosni i Hercegovini, koje nisu nimalo bezazlene. Takve izjave unose nepotreban razdor između ove dvije susjedne države. Njene ranije tvrdnje da najveća opasnost za Hrvatsku sigurnost dolazi iz BiH, kao i neistine da se u BiH nalaze na hiljade islamskih terorista, doprinijele su ovako oštroj reakciji na njene najnovije izjave o BiH iznesene tokom posjeta Izraelu. Iako je ona naknadno demantirala da je to izjavila, šteta je već nanesena”, naglašava Ivana Marić.

Bosna i Hercegovina i Hrvatska su do prije desetak godina imale bolje bilateralne odnose koji su se zasnivali na razgovoru i dogovoru, dok se sada to svelo na prijetnje tužbama i ucjene, ističe Marić i nastavlja: “Dominantni problem službenog Zagreba i službenog Sarajeva su nesposobni političari koji su u nedostatku konkretnih rezultata prisiljeni da povjerenje građana i njihov glas na izborima dobijaju podizanjem nacionalnih tenzija. Upravo zbog toga su mnogi povjerovali da je istinita i najnovija izjava Grabar-Kitarović o BiH, posebno uzimajući u obzir činjenicu da se približava datum održavanja predsjedničkih izbora u Hrvatskoj.”

Nekog brzog rješenja nažalost nema, smatra Ivana Marić, i zaključuje da “sve dok ovakvi političari vode ove dvije države ne možemo očekivati poboljšanje odnosa”. “Za to ćemo ipak morati sačekati neka bolja vremena i neke bolje političare”, dodaje.

Aleksandar Trifunović: Dojam je da je oficijelna politika Hrvatske neprijateljska prema BiH

Za mišljenje o najnovijim tenzijama između Hrvatske i BiH pitali smo i Aleksandra Trifunovića, urednika poznatog banjalučkog portala Buka.

“Najveći problem ja ne vidim samoj u izjavi Kolinde Graba-Kitarović koliko u činjenici da nitko u nijednom trenutku nije posumnjao da je to rekla”, kaže Trifunović za Index i podsjeća da su Kolindine izjave o BiH u dosadašnjem mandatu bile vrlo slične ovoj koju sada demantira pa ni tom demantiju ljudi ne vjeruju.

“Stekao se dojam da je oficijelna politika iz Hrvatske neprijateljska prema BiH i na valu tog dojma stvaraju se političke reakcije koje su, da tako kažem, obrambene i one po meni izazivaju još veću štetu za odnose dvije zemlje od samih izjava Grabar-Kitarović”, objašnjava Trifunović.

Pozivanje na bojkot hrvatskih proizvoda

“Tako da već sad imamo pozive za bojkot proizvoda iz Hrvatske, ljetovanja u Hrvatskoj i slično. Ako tome pridodamo da je od izbora Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva pojačana retorika iz Hrvatske o ugroženosti Hrvata u BiH, sve odgovara burnim, bijesnim, žestokim političkim reakcijama i s jedne i s druge strane koje samo potvrđuju da ovdašnje politike mogu da funkcioniraju jedino na nivou dizanja tenzija i latentnog konflikta”, naglašava Trifunović.

“Građani dvije države od ovakve politike nemaju nikakve koristi, a ja u ovom trenutku ne vidim tko bi to mogao da bude uključen u politički dijalog između dvije države, jer s BiH strane vi nemate novoizabranu vlast nakon posljednjih izbora, niti u Predsjedništvu BiH nemate isti stav po pitanju odnosa BiH i Hrvatske. Dijalog jest rješenje, ali ja nažalost ne vidim tko može da ga vodi”, zaključuje ovaj urednik i novinar.

Ironični moment u cijeloj priči

U cijeloj stvari ima i jedan duboko ironičan moment. Dio bošnjačke javnosti u BiH zauzimanjem stava da Hrvatska predano radi na razaranju BiH zapravo promovira svojevrsnu teoriju zavjere, jer bez obzira na loše odnose i tenzije, Hrvatska ima mnogo više mehanizama kao članica Europske unije i NATO-a da zagorča život BiH. Umjesto da se problemima pristupa hladne glave, inzistira se na povezivanju međusobno nepovezanih događaja i poteza koje se onda predstavlja kao nekakav veliki, zli, (polu)tajni plan današnje RH da uništi BiH.

Ironija je sljedeća: zapadnohercegovački mediji i prvaci HDZ-a BiH sličan narativ guraju kada je riječ o onome što oni nazivaju “političkim Sarajevom” tj. da Bošnjaci provode organiziran plan njihova uništenja i nestanka iz BiH (čime se, između ostaloga, opravdava savezništvo s Miloradom Dodikom). Ta teorija zavjere zapravo je izgrađena na istom obrascu kao i ova o Hrvatskoj i njenom planu da uništi BiH i izazove nove Potočare, što ukazuje da su obje utemeljene na nacionalističkim narativima i zauzimanju statusa žrtve.

Promašena politika Hrvatske prema BiH

Službena politika Zagreba, naravno, daje materijala za širenje te teorije zavjere jer se temelji na duboko promašenim premisama.

Od Kolinde i premijera Andreja Plenkovića se često može čuti da je ustavna obaveza RH brinuti se o bosanskohercegovačkim Hrvatima pa se onda i u saboru donose bezvrijedne, ali iritantne deklaracije o tome.

No da bi Hrvatska uspješno ostvarivala tu ustavnu obavezu, ona bi trebala korjenito promijeniti svoju politiku i to na način da uspostavi kolegijalne odnose sa svim relevantnim političkim akterima u BiH, umjesto da se postavlja kao lobist Dragana Čovića i HDZ-a BiH. Hrvatska je ipak stabilnija i moćnija država od BiH – koliko god istovremeno apsurdno bilo kvalificirati države u regiji u kategorijama stabilnosti i moći – te stoga ima i veću odgovornost za uspostavljanje dobrih odnosa s BiH.

Najviše koristi od svađe između Hrvatske i BiH ima Srbija

Kada je pak riječ o vladajućim političarima iz BiH, od njih treba očekivati još manje od hrvatskog državnog vrha u kontekstu promišljenog postupanja i konstruktivnosti. Ali kada bi toga bilo, jasno je da BiH odgovaraju dobri odnosi s Hrvatskom, bez čije podrške BiH ne može ući ni u Europsku uniju ni u NATO.

Jedno je sigurno, oko čega bi se mogli složiti i promicatelji teorija zavjera: od svađe između Hrvatske i BiH najviše koristi ima – Srbija.

Gordan Duhaček (Index.hr)