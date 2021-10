Podžić odgovorio Dodiku : Zbog pogoršane epidemiološke situacije vojna vježba na Manjači nije otkazana već prolongirana

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da da ministar odbrane u Vijeću ministara Sifet Podžić nije imao pravo da otkaže vojnu vježbu Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH na Manjači kod Banja Luke , jer to, prema njegovim riječima, može da učini samo Predsjedništvo BiH. Zbog toga je najavio krivičnu prijavu protiv ministra Podžića.

“Podžić se nije ni obratio niti se konsultovao s Predsjedništvom BiH. Očigledno je da se konsultovao sa Džaferovićem i Komšićem, jer ne mogu da vjerujem da bi on sam smio tako nešto da uradi”, rekao je Milorad Dodik nasglasivši potom ” da je sve to bilo motivisano isključivo njihovom mržnjom prema srpskom narodu i prema Srbiji i da je to jedini razlog zašto su oni donijeli takvu odluku”.

Uslijedilo je pojašnjenje ministra Podžića koji je za Kliker.info veoma kratko izajvio da je “zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini te zbog malog broja vakcinisanih vojnika OS BiH vježba je prolongirana .”

Na naš zahtjev da prokomentariše pomenute Dodikove navode iz Podžićevog kabineta su potom odlučno odbacili sve insuinacije i još jednom podvukli da vježba Oružanih snaga BiH i Vosske Srbije na Manjači ikod Banja Luke nije otkazana već odgođena te da ministar odbrane BiH vrlo dobro zna svoja ovlaštenja.

Nije saopšteno do kada je zajednička vojna vježba koja je trebala biti održana na poligonu “Manjača”, od 9. do 16. oktobra ove godine, prolongirana .

(Kliker.info)