Podijelili 260.500 maraka : Kome su Izetbegović, Ivanić i Čović ove godine davali novac?

Tročlano Predsjedništvo BiH, Bakir Izetbegović, Mladen Ivanić i Dragan Čović, od januara do kraja septembra ove godine podijelili su 260.500 KM na račune raznih udruga, privatnih osoba, vjerskih institucija, a na ime potpore u njihovu radu, za razne manifestacije, obnove vjerskih objekata, ali i za pomoć samim građanima.

Ne krše zakon

S obzirom da je interventno korištenje sredstava tekuće pričuve regulirano Zakonom o financiranju institucija BiH, prema kojem se sredstva tekuće rezerve mogu koristiti za hitne i vanredne izdatke, programe koji nisu uvršteni u proračun, financiranje troškova međunarodnih sporova i arbitraža, financiranje novih institucija BiH koje tijekom fiskalne godine steknu status proračunskog korisnika i grantove neprofitnim organizacijama, članovi Predsjedništva nisu prekršili Zakon. No, dobro je vidjeti kome su i za koje namjene do sada isplatili 260.500 KM.

Podsjetimo, prošle godine članovi Predsjedništva su za ove namjene imali na raspolaganju ukupno 360.000 KM, što znači 120.000 KM svaki član, a isplatili su 359.560 KM. Mora se priznati da su nešto i uštedjeli – Mladenu Ivaniću preostalo je nepodijeljenih 40 KM, Bakiru Izetbegoviću 400 KM, dok je Dragan Čović podijelio svih 120 tisuća.

Kao što je već navedeno, do sada u 2018. godini, trojica članova Predsjedništva BiH isplatili 260.500 KM i to, Mladen Ivanić 67.000 KM, Dragan Čović 101.000, a Bakir Izetbegović 92.500 KM.

Ivanić svakome po malo

Pregledom odobrenih sredstava od strane člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda moglo bi se zaključiti da Ivanić daje manje iznose, ali na više adresa.

Tako je po 1.000 KM dobilo Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama “Rastimo zajedno” Gacko, Planinarsko ekološko sportsko društvo “Runolist 05” iz Trnova, Srpska pravoslavna crkvena općina Velika Rujiška, Udruga građana “Milenijum” Srbac, Kulturno-prosvjetno društvo “Vaso Pelagić” iz Pelagićeva, Srpska pravoslavna crkvena općina Visoko, Ekološko-roniteljski klub Leut Mostar, Srpsko kulturno-umjetničko društvo “Beli anđeo” iz Srpca, Udruga Čeha “Češka besjeda” iz Prnjavora, Nogometni klub “Proleter” Gornji Dragaljevac Bijeljina,

Savez guslara RS-a, Art simpozij Jahorina iz Pala, Udruga Jadovno Banja Luka, Lovačka udruga “Rogatica” iz Rogatice, Filmski dokumentarni centar iz Banje Luke, Općinska organizacija obitelji poginulih boraca Foča, Ženski odbojkaški klubu Gacko, Srpska pravoslavna crkvena općina Borike, Ekonomski fakultet iz Banja Luke, Srpsko-Pravoslavni manastir Svetog Đorđa Zupci, Trebinje, Udruga srodnika i prijatelja za pomoć duševno oboljelim osobama “Breza” Modriča, Srpska pravoslavna crkvena općina Lopare, Kulturno-umjetničko društvo “Šamac” iz Šamca i “Prosvjeta” Zenica.

Po 1.500 KM uplaćeno je Udruzi za promidžbu sporta, sportskog turizma i kulture “Refleks” iz Banja Luke, Udruzi građana “Aktiv žena Kočićevo”, Nova Topola i Udruzi umirovljenika Šekovići. Sredstva u iznosu od 2.000 KM isplaćena su za potrebe Udruzi građana “Budi drugačiji” iz Banja Luke, Ansamblu narodnih igara i pjesama “Veselin Masleša” Banja Luka, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Strojice, Nikši Neziroviću iz Šamca za objavu knjige ‘Monografija Bosanskog Šamca’, Tekwondo klubu “Jopa” Bijeljina, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Šibovska, Prijedor, Odredu izviđača 22. april Banja Luka, Sportsko-ribolovnom savezu BiH i Dječjoj nogometnoj udruzi “Fair play” Banja Luka i Udruzi obitelji s četvoro i više djece grada Banja Luka.

Nogometni klub “Željezničar” Banja Luka dobio je 2.500 KM, a samo po 500 KM od Ivanića su dobili Republička organizacija boraca i civila s posttraumatskim stresnim poremećajem “Jedinstvo” Banja Luka, Crveni krst Republike Srpske Općinska organizacija Pale, Udruga “Scena” iz Novog Grada, Udruga građana za pomoć osobama sa invaliditetom “Vrelo” Šipovo, Udruga ‘Jadovno’ iz Banja Luke, Udruženje slijepih i slabovidnih iz Pala, Planinarsko sportsko društvo “Patrija” Gradiška, Sportsko-ribolovno društvo “Ulog” Kalinovik, Udruga poljoprivrednika “Agrorazvoj” Gojčin, Kalesija i Savez udruga nevladinih organizacija Roma RS-a.

Najveći pojedinačni iznos srpski član Predsjedništva je uplatio Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Kifino Selo u Nevesinju – 10.000 KM.

Čović najviše isplatio, a bio je i kum

Sudeći prema iznosima odobrenih sredstava od strane hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića, on je nešto “šire ruke”, ali su zato sredstva isplaćena manjem broju korisnika. Najviše iznose i najviše novca odobrio je crkvenim institucijama.

Kod njega ovako stoje stvari: “Tek” 1.500 KM isplatilo se Plesnom klubu “ERIGO-D” Mostar, a 2.000 KM Župi Gradina, Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek. Po 5.000 KM isplaćeno je Dječjem vrtiću ‘Sveti Josip’ iz Mostara, Udruzi “13. rujan” Jajce, Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u BiH, Hrvatskom leksikografskom institutu BiH, Matici hrvatske ogranak Stolac, a 10. kolovoza odlučio je i o isplati u tom iznosu i bračnim parovima Jasminki i Franji Begić iz općine Posušje i Mariji i Dominiku Begić iz općine Posušje, roditeljima 10-oro djece. Podsjetimo, već 11. kolovoza Čović je bio i kum desetom djetetu Jasminke i Franje Begića.

Najviše iznosa odobrio je za crkvene institucije te je po 10.000 KM isplaćeno Župi Svih Svetih, Livno, Župi Gospe Snježne Deževice, Kreševo, Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije, Župi Bezgrešnog začeća BDM, Livno, Franjevačkom samostanu Plehan “Crkva sv. Marka Evanđelista” – Derventa, Župi Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja, Odžak, Samostanu – duhovnom centru “Karmel sv. Ilije”, Prisoje,

Izetbegović: Kome daje – daje

Za bošnjačkog člana Predsjedništva reklo bi se da ne daje često, ali kad daje – onda je vrlo široke ruke. On je do sada podijelio 92.500 i to ovako: po 1.000 KM isplaćeno je Udruzi Tanzelarija, Župi Presvetog Srca Isusova Zvornik-Srebrenica i Udruzi distrofičara Bužim, a 1.500 KM Udruzi centar za edukaciju Malac Genijalac.

Po 2.000 KM isplaćeno je Medžlisu Islamske zajednice Jajce, Humanitarno – karitativnoj organizaciji Kruh svetog Ante, Udruzi Pokret “Majke enklave Srebrenice i Žepe”, Vijeću bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Radio klubu “Sarajevo” i Udruzi roditelja hendikepirane djece i omladine “Leptir” Srebrenica, a 2.500 KM pomoći upućeno je Udruzi žrtava i svjedoka genocida Sarajevo.

Kod Izetbegovića je jedna zanimljivost: on, kao bošnjački član Predsjedništva isplatio je sredstva pomoći i katoličkim organizacijama – Župi Presvetog Srca Isusova Zvornik-Srebrenica i Humanitarno – karitativnoj organizaciji Kruh svetog Ante.

Nadalje, po 3.000 KM otišlo je Udruzi za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajeva, Šahovskom klubu “Bosna” iz Sarajeva, Organizacijskom odboru za obilježavanje 11. srpnja 1995. godine, Udruzi građana Bosanske krajine u Sarajevu, Teniskom savezu BiH, Udruzi građana “Sinovi mahale” iz Mostara na ime potpore za izgradnju spomen-sobe agresije na Mostar, Savezu paraplegičara i oboljelih od dječje paralize FBiH i Brdsko-biciklističkoj udruzi iz Mostara na ime potpore za realizaciju projekta postavljanja državne zastave BiH na brdu Fortica iznad Mostara.

Također, 4.000 Izetbegović je odobrio Institutu za povijest Univerziteta u Sarajevu, Udruzi “Prijatelji knjige” Stolac, a 4.500 Narodnom pozorištu Sarajevo. Najviši iznosi otišli su Udruzi “Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti” kao potpora za realizaciju projekta financiranja pripreme za štampu i štampanje časopisa “Glasnik BANU” i to 7.000 KM te po 15.000 KM Muzeju “Alija Izetbegović” iz Sarajeva kao potpora i pomoć za tiskanje knjige Alija Izetbegović – prvi predsjednik Republike BiH (njegovog oca) i Simurg Media d.o.o. iz Sarajeva, kao potpora i pomoć za izdavanje edicije “Bošnjaci – 25 godina od održavanja Bošnjačkog sabora”.

V.Herceg (Dnevni list)