Pod pritiskom javnosti i nakon brojnih dokaza : Tužilaštvo BiH pokreće novu istragu u slučaju “Memić”?

Pitanje je dana kada će Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvoriti novu istragu u slučaju „Dženan Memić“. Ovoga puta radi se o istrazi za krivično djelo “Ubistvo”, saznaje „Dnevni avaz“.

Postupajući tužioci Tužilaštva BiH već aktivno rade na tome i do sada je iskaze dalo nekoliko svjedoka. Mnogi od njih su već ranije tražili zaštitu.

Krili imena

Ostalo je da Tužilaštvu BiH stignu određene odluke iz Suda Bosne i Hercegovine kako bi istraga i formalno bila pokrenuta.

Prema informacijama „Avaza“, Tužilaštvo BiH već ima brojne dokaze o tome zašto su skrivana imena napadača na Dženana Memića, koji je smrtno stradao u Velikoj aleji na Ilidži u februaru 2016. godine.

Do sada je Tužilaštvo BiH u istrazi o osobama koje su prikrivale dokaze i davale lažne iskaze optužilo njih pet, među kojima su Alisa Mutap, bivša djevojka Dženana Memića, ali i njenog oca Zijada, te policajce Hasana Dupovca i Josipa Barića.

Na optuženičkoj klupi je i Muamer Ožegović, uposlenik hotela „Crystal“ na Ilidži. Svi se oni terete za prikrivanje i zataškavanje ubistva i davanje lažnih iskaza.

No, nova istraga Tužilaštva vodi do ključnih osoba koje su uključene u Dženanovo ubistvo i na kraju do ubice/a.

Sve znali

“Avaz” saznaje da su sada na radaru Tužilaštva brojni tužioci, ali i policijski službenici. Na desetine je onih koji će biti obuhvaćeni novom istragom i procesom, a od prvog dana su bili upoznati s ovim slučajem.

Naši izvori iz Tužilaštva tvrde da je pitanje vremena kada će nova istraga biti pokrenuta, bez obzira na postupak koji se vodi pred Sudom u predmetu „Zijad Mutap“.

Odluka Vrhovnog suda

Nova istraga je ključna, pogotovo nakon što je nedavno Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine izrekao pravomoćnu oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću. Njih je Kantonalno tužilaštvo Sarajevo optužilo da su skrivili nesreću u kojoj je Memić poginuo, ali svi su oslobođeni.

