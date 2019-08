Počinje 25. Sarajevo Film Festival : U sedam dana će biti prikazano 270 filmova u 18 sekcija iz 56 zemalja

U Sarajevu će danas biti otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival (SFF) na kojem će u sedam dana biti prikazano 270 filmova u 18 sekcija iz 56 zemalja. Od 270 filmova koliko će biti prikazano, 68 imat će svjetsku, a 12 filmova međunarodnu premijeru.

Za nagrade Srce Sarajeva ove godine natjecat će se 53 filma u četiri kategorije, igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Najviše pozornosti izaziva svakako kategorije igranog filma u okviru koje će se za nagrade boriti devet filmova iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Gruzije, Turske, Rumunjske i Albanije.

Dugogodišnja selektorica ovog programa Elma Tataragić kazala je kako je ovogodišnja selekcija u dugometražnom igranom filmu raznovrsna i uzbudljiva.

Imamo debitante poput albanskog redatelja Florenca Papasa koji je jedno potpuno novo ime u regionalnoj kinematografiji, zatim bosanskohercegovačku redateljicu Enu Sendijarević koja živi i radi u Holandiji. Sretni smo što imamo taj film u selekciji koji već ostvario određen uspjeh na Rotterdam Film Festivalu. Imamo i redatelja Catalina Mitulescua, koji je jedan od čelnika rumunjskog novog filmskog vala. Imamo vrlo zrele i mlade autore”, istakla je Tataragić.

‘Sin’ o odgoju djece u postdejtonskoj BiH

Festival će biti otvoren svjetskom premijerom filma “Sin” bh. redateljice Ines Tanović, koji je također u konkurenciji za nagradu Srce Sarajeva. Film se bavi životom jedne porodice u današnjem Sarajevu, odnosno odgojem djece u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kada su mnoge vrijednosti izokrenute, izjavila je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) redateljica Tanović.

Film je posvećen porodici koja se bori da odgoji svoju djecu u Sarajevu. Dodatni zaplet filma je to što su roditelji usvojili prvo dijete, jer nisu mogli imati vlastito. Nakon četiri godine su dobili svog biološkog sina. Živeći u Sarajevu, noseći se sa svim problemima, koje tinejdžeri nose samim sobom, kompletna tenzija se pojačava, jer se roditelji bore sa činjenicom da imaju dva sina, od kojih je jedan usvojen. Jedan dječak, koji se osjeća dovoljno voljen ili ne voljen u toj porodici, čini okosnicu filma”, kazala je Tanović.

Na Festival je svoj dolazak potvrdilo preko 1.300 gostiju iz cijelog svijeta, a među njima su i renomirana imena iz svijeta filma, poput redatelja Alejandra Gonzalesa Inarittua, Pavela Pawilikovskog, kojima će biti uručene nagrade Počasno Srce Sarajeva. Jedan gostiju je i poznati meksički glumac Gael Garica Bernal, koji se u Sarajevo vraća nakon pet godina. Svakako jedna od zvijezda bit će francuska glumica Isabelle Hupert, kojoj će također biti uručena nagrada Počasno Srce Sarajeva.

On je sigurno jedan od tri-četiri najvećih režisera današnjice u svijetu filma. Pratimo ga još od 2000. godine i njegovog filma ‘Amores perros’. Mi smo taj film prije pet godina reprizirali na SFF-u kada nam je bo gost Gael Garica Bernal. Imamo duboko poštovanje prema njegovom opusu. Bili smo u kontaktu s njim, susretali smo se i želja nam je bila da tako jedan veliki umjetnik dođe u Sarajevo. Danis Tanović je njegov veliki prijatelj, on je napravio kontakte i mi također, tako da su se poklopile stvari da Alejandro ne snima film, tako da će biti gost četiri dana u Sarajevu. Održat će predavanja, imat će susrete sa bh. i regionalnim autorima. To je i vrijednost Festivala, da nemate autora koji je tu radi crvenog tepiha, nego će on svoje znanje i iskustvo dijeliti sa mladima iz svijeta filma”, kaže direktor SFF-a Mirsad Purivatra o dolasku Inarritua u Sarajevo.

Sarajevo Film Festival i ove godine će u okviru programa Talents Sarajevo ugostiti brojne talentirane filmaše kao i mlade filmske kritičare iz regije koji će u sklopu brojnih master-classova, diskusija, panela i radionica imati priliku da se međusobno upoznaju i uče od nekih od najboljih filmskih stručnjaka i umjetnika današnjice.

“Innocence Un/Protected”, tema ovogodišnjeg izdanja Talentsa Sarajevo, referenca je na film “Nevinost bez zaštite” Dušana Makavejeva. Na ovaj način Talents Sarajevo odaju počast nedavno preminulom velikanu jugoslavenske i svjetske kinematografije i istinskom prijatelju Sarajevo Film Festivala.

U sklopu ovogodišnjeg programa Pretpremijere Gala 25. Sarajevo Film Festivala, publici će biti predstavljeno pet serija koje željno iščekuju gledatelji širom regije i koje će se tek od jeseni naći na programima regionalnih TV kuća. Svaku od njih odlikuje zanimljiva priča, sjajna glumačka podjela i visok nivo produkcije. Riječ je o serijama Besa, Senke and Balkanom 2, Familija Markovski, Grupa i Jezero, koje će festivalska publika imati priliku ekskluzivno pogledati i susresti se s ekipama serija na festivalu u Sarajevu.

“Kada smo prije četiri godine krenuli sa programom ‘Pretpremijera’ došlo je do pravog buma televizijskih serija. Ove godine imamo pet serija visoke produkcije. Kao festival odlučili smo da promoviramo jedan novi oblik audiovizuelnog stvaralaštva. Također, raduje nas da nam dolaze svi autori tih serija. To je jedan i podstrek za stvaranje kvalitetnih serija i u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo u velikom zaostatku. Očekujem da će se uključiti i neke druge platforme, poput javnog servisa, Moje TV, da ćemo tu zajednički stvarati jednu novu bazu za stvaranje kreativne industrije”, istaknuo je Purivatra.

Festival će biti zatvoren u petak 23. kolovoza kada će na gala ceremoniji u Narodom pozorištu u Sarajevu biti dodijeljene nagrade “Srce Sarajeva”.

Ivan Katavić (RSE)