Pobjednički govor novog predsjednika Hrvatske : Nadam se da neću iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali

Prema rezultatima DIP-a, Zoran Milanović novi je predsjednik Republike Hrvatske. Osvojio je uvjerljivo više glasova od protukandidatkinje i aktualne predsjednice, Kolinde Grabar Kitarović.

“Dragi prijatelji, dobro došli u tvornicu pobjeda, kao što sam obećao!

Hvala svima, hvala onima koji su me podržali i onima koji me nisu podržali, hvala mojoj protukandidatkinji Kolindi Grabar Kitarović”, rekao je Milanović, a okupljeni su počeli zviždati, na što ih je on zaustavio.

“Ne, ne! Ovo smo doživjeli jednom na inauguraciji prije pet godina i nikad više, govorio sam o zviždanju, to ne radimo!”, poručio je.

“Kampanja je bila teška, duga, nije bila uvijek korektna, međutim, to je tako, politika je strastven posao, pun ljubavi, katkad netrpeljivosti, ja sam se davao potpuno. Ovo je trenutak u kojem želim da se podvuče crta i ja od danas ili od sutra radim i živim posao drukčije od ovoga sada.

Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika hrvatske republike, naše Republike, svih građana, Hrvata i onih koji to nisu i sretan sam zbog toga. U životu sam radio i druge stvari, bio sam premijer i to mi je u ovom putu bio i teret. Znam da nisam bio svima po volji, s time moramo živjeti i nastaviti živjeti, jer nas ima premalo i nismo dovoljno uspješni da bismo se dijelili na ovakav način.

Od mene nećete slušati dirljive priče o zajedništvu, ljudi se razlikuju, ali ono za što ću se truditi da nikoga bez potrebe ili namjerno ne pobijedim, da budem uho i glava za svakoga, a manje rame za plakanje, da vodimo dijalog svjesni da nas ima različitih, različitih pogleda na svijet, predrasuda, na koje ni sam nisam imun, jer sam obično ljudsko biće.

Onakav kakav sam bio u kampanji bit ću i predsjednik, govorit ću, pitat ću, sugerirati, davati prijedloge i nadam se da neću iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali.

To je veliko obećanje, jer ponovit ću, ovo četiri milijuna što nas ima traži svoje mjesto pod suncem, svoje mjesto na cesti kojom se krećemo, mjesto u Europi koja je i dalje, usprkos svemu i svim problemima koje ima, najljepše mjesto i kontinent za život i mi smo dio tog kontinenta. To zasad ne ide kako smo očekivali, ali nade ima i sa svakim tko bude na izvršnoj vlasti, tko bude vodio ovu zemlju, surađivat ću. Nemam pretenzija na velevlast, neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, tajnih dealova ili poslova, do mene će sve stranke na formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer stranke postoje, jer mi smo višestranačka parlamentarna demokracija. Nije savršeno, ali boljeg od toga nema. Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik Republike tome mora biti brana.

Dragi prijatelji i dragi hrvatski građani, još jednom hvala svima!

Mjerite me od prvog dana, od velikih obećanja nisam niti sam ikad bio. Niti u izvršnoj vlasti. Ako sam po nečemu poznat, nerealna obećanja nikada nisam davao, ni kad sam držao veće poluge vlasti. Sad je drukčije. Još jednom, neću dijeliti hrvatske građane po onim stvarima koje ih bole, na koje su osjetljivi i na koje imaju nisku razinu tolerancije. Neke stvari se trebaju reći drukčije i ja sam to na svom političkom putu osjetio. Ponekad sam znao napraviti štetu ljudima, a da to nisam niti osjetio. Mislim na moralnu štetu, na njihove osjećaje. Neka znaju da to nikada nije bilo namjerno.

Ako je ova moja tijesna, ali poštena i jasna pobjeda unijela malo vjere i malo duha u ovo naše društvo i među ove naše ljude, ja sam sretan čovjek i radujmo se zajedno, živjeli!”, poručio je Milanović u svom pobjedničkom govoru.

(Kliker.info-N1)