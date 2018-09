Pobjeda u Ligi nacija : Irci napadali, Zmajevi davali u Belfastu

U čudnoj utakmici, netipičnoj za naš nacionalni tim, ostvarili smo veoma važnu pobjedu na startu Lige nacija. Trijumf je ubilježen na neugodnom gostovanju, u Belfastu, protiv domaće ekipe koja nas je, ako ćemo iskreno, nadigrala u mnogim segmentima. Ipak, nije u onom najvažnijem – golovima.

Irci su već u uvodu utakmice krenuli agresivno, a u prvoj minuti i tražili jedanaesterac nakon što je u šesnaestercu Zmajeva pao George Saville. Srećom, arbitar Pavel Kralovec nije se oglasio.

Nakon nekoliko ubačaja iz ugla, prvi je ozbiljno zaprijetio McGinn u 18. minuti, šutem iskosa, ali Šehićbrani. Potom su šuteve sa nekih 16 metara isprobali Dallas i Davis, ali srećom bili su neprecizni. U tim trenucima, naša ekipa djelovala je grogirano, povremeno i s paničnim reakcijama.

No, potom smo malo stali na noge, a nakon dobro istrčane kontre i ubačaja Višće, Džeko je imao odličnu priliku, ali iz blizine šutirao pravo u vratara Peacocka.

Ipak, šest minuta kasnije – vodimo. Sjajno je sve odradio Džeko, uputio lijep prizemni pas pravo u srce šesnaesterca, a Duljević se dobro ubacio i sproveo lopštu u mrežu kroz noge sjevernoirskog golmanu. Zaista, lijepa akcija Zmajeva.

Do kraja prvog dijela Irci su uglavnom pokušavali shvatiti šta im se desilo u trenucima dok su dominirali (imali posjed lopte 64 posto u prvom poluvremenu), tek je Lafferty imao pristojnu šansu, ali je zakasnio na centaršut.

Krenuli su domaći na sve ili ništa i na početku drugog poluvremenu. Prvo je Dallas imao sjajnu šansu, ali Šehić fenomenalno brani, baš kao i u 54. minuti, kada blokira Laffertyjev šut sa jednog metra razdaljine.

I onda, u jeku napada Sjevrene Irske, baš kao u prvom poluvremenu, Zmajevi postižu gol! Poentirao je u 64. minuti Elvis Sarić, koji je na najbolji mogući način iskoristio kardinalnu grešku odbrane Sjeverne Irske i udvostručio prednost izabranika Roberta Prosinečkog!

Zbunjeni Irci potom su mogli primiti i treći gol, ali je rezantnan udarac Duljevića u 76. minuti okrznuo stativu, lopta je otišla u gol-aut.

Do kraja utakmice domaći su nastavili napadati, ali bili su to jalovi ataci, poput situacije iz 84. minute, kada je ponovo sjajno intervenisao Šehić, ovog puta nogom, nakon šuta Boycea iz odlične pozicije. Ipak, nekako je Grigg ipak uspio ugurati loptu u našu mrežu u sudijskoj nadoknadi, i to nakon 17. kornera Iraca.

Da, imali smo Fortunu na svojoj strani, kao i fantastičnog Šehića. Što je divno, ali i upozoravajuće. Bodove ćemo svakako uzeti sa osmijehom na licu, ali igru bi svakako trebali popraviti.

Sjeverna Irska – BiH 1:2 (Grigg 93. – Duljević 36., Sarić 64.)

Windsor Park. Gledalaca oko 16.000. Glavni sudija: Pavel Kralovec (Češka). Žuti kartoni: Ćivić, Pjanić, i Džeko (BiH). Strijelci: Grigg u 93. minuti za Sjevernu Irsku, Duljević 36. i Sarić 64. za BiH.

SJEVERNA IRSKA: Peacock-Farrell, Evans, McLaughlin, Lewis, Saville, McGinn (Ward), Davis, Lafferty, Dallas, Norwood, Catchart.

BiH: Šehić, Bešić, Šunjić, Zukanović, Ćivić (Zakarić), Cimirot, Pjanić (Bajić), Sarić (Krunić), Duljević, Džeko i Višća.

