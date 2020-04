Plodno tle za teorije zavjere i napade :Kako je Bill Gates postao “glavni krivac za pendemiju” ?

Suosnivač Microsofta i milijarder filantrop Bill Gates postao je vodeća meta teorija zavjera o pandemiji COVID-19, posebno pošto je kritikovao odluku predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o prestanku američkog finansiranja Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), pišu svjetski mediji.

Kao jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Gates je dugo meta napada na internetu, ali su se posljednjih sedmica napadi na njega na društvenim mrežama pojačali s različitih strana, od antivakserskih grupa do pristalica raskrinkane teorije zavjere koji povezuju novi korona virus s 5G tehnologijom, piše Wall Street Journal.

Plodno tle za teorije zavjere i napade

Gates je nedavno na Instagramu objavio video u trajanju od tri sekunde kako iza prozora drži natpis “Hvala vam zdravstveni radnici”, poslije čega je, kako ukazuje list, u narednih nekoliko dana njegov post dobio stotine hiljada komentara koji ga optužuju za zločine protiv čovječnosti i povezuju s različitim teorijama zavjera s vakcinama, SZO i implantiranjem mikročipova u ljude.



Napadi na Gatesa su se pojačani prošle sedmice pošto je kritikovao odluku SAD-a da prekinu finansiranje SZO-a, što je Trumpova administracija obrazložila načinom na koji je SZO postupao tokom pandemije, navodi list, dodajući da je filantropska organizacija Fondacija Bill i Melinda Gates drugi najveći finansijer SZO-a poslije SAD-a.



Teorije zavjere su se intenzivirale sa širenjem korona virusa i, ističe Wall Street Journal, platforme društvenih medija ostaju plodno tlo za teorije povezene s virusom, ali i za online uznemiravanja, uprkos obećanjima tih kompanija da će suzbiti takve aktivnosti.



Epizoda s Gatesom naglašava napetu i politizovanu prirodu debate o novom korona virusu, ocjenjuje list i ističe da su milioni Amerikanaca izgubili posao tokom pandemije, čime je način na koji se vlada odnosi prema krizi duboko lično pitanje.

Zvijezda teorija zavjera

Gates (64) je sada zvijezda eksplozija teorija zavjere o pandemiji COVID-19, ističe New York Times, ukazujući da je suosnivač Microsofta u postovima na YouTubeu, Facebooku i Twitteru lažno prikazan kao autor COVID-19, profiter od vakcine za virus i dio podlog plana da se bolest iskoristi za nadziranje globalne populacije.



Govor Gatesa iz 2015. s upozorenjem da najveća prijetnja po čovječanstvo nije nuklearni rat, već zarazni virus koji može ugroziti živote miliona ljudi, posljednjih sedmica ponovo je isplivao na YouTube s 25 miliona novih pregleda, ali ne kako je Gates želeo, piše list, dodajući da su antivakseri, pripadnici grupe teorija zavjere QAnon i desničarski komentatori taj video uzeli kao dokaz da je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu planirao da iskoristi pandemiju za preuzimanje kontrole nad globalnim zdravstvenim sistemom.



Teorije zavjere također izokreću Gatesove riječi, ukazuje list. Pošto je na društvenoj mreži Reddit spomenuo mogućnost “digitalnih sertifikata” kao potvrdu ko je imao virus, trolovi na internetu su počeli da tvrde da želi da nadzire populaciju implantiranjem mikročipova u ljude.



Neobuzdane tvrdnje su dobile na zamahu kako se Gates pojavio kao protivteža Trumpu po pitanju korona virusa sa zalaganjem za mjere ostanka kod kuće, proširenje obima testiranja i razvoj vakcine. On je praktično preuzeo ulogu Georgea Sorosa, milijardera i donatora američke Demokratske partije, kao negativca za desnicu, ističe list i ukazuje da je Gates posljednja osoba, zajedno s vodećim stručnjakom za infektivne bolesti u SAD-u Anthonyjem Faucijem koja je meta desničarskih komentatora koji nipodaštavaju sve one koji se ne slažu s Trumpom po pitanju virusa.



Do 2018. Gatesova fondacija je sakupila 46,8 milijardi dolara čime je jedna do najvećih svjetskih privatnih humanitarnih organizacija, ukazuje NY Times. Fondacije je radila na distribuciji vakcina u zemljama u razvoju, zalagala se za porodično planiranje preko veće upotrebe kontracepcije i finansirale razvoj genetski modifikovanih usjeva. Ti napori su izazvali neosnovane optužbe da Gates ugrožava siromašne u svijetu nepotrebnim lijekovima i štetnim usjevima dok pokušava da smanji globalu populaciju.

Popularniji i od 5G teorije

Pored toga što je jedna od najistaknutijih javnih ličnosti koja govori o pandemiji, miljarder filantrop je postao i glavna meta različitih teorija o širenju korona virusa, navodi američka televizija CNBC.



Teorije zavjere koje lažno povezuju Gatesa s porijeklom korona virusa na neki način, spomenute su 1,3 miliona puta na televizijama ili društvenim medijama od februara do aprila, pokazuju podaci analitičke kompanije Signal labs.



To je, kako ukazuje CNBC, otprilike za 33 posto više nego kod druge najpopularnije teorija zavjere o korona virusu koja pandemiju povezuje s 5G tehnologiju.



U aprilu su teorije zavjere koje Gatesa povezuju s korona virusom, uključujući tvrdnje da je unaprijed znao da će biti pandemije COVID-19 ili da želi da implantira mikročipove u globalnu populaciju, u jednom danu su dostigle 18.000 spominjanja na televizijama i društvenim medijima, navodi Signal labs.



Ta analitička kompanija je, kako navodi CNBC, ustanovila da je ove godine više od 16.000 Facebook postova s dezinformacijama o Gatesu i korona virusu lajkovano i komentarisano skoro 900.000 puta.

