Pljevaljski imam nakon napada na IZ: Ovo više nije euforija, ovo je fašizam

Ataci na Bošnjake u Pljevljima ne jenjavaju, a sinoć su meta bile prostorije Islamske zajednice u ovom crnogorskom gradu, na kojima su porazbijana stakla, dok je unutra ubačena poruka stravičnog sadržaja – „Polećela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica“.

Informaciju i fotografije posljedica napada na Faceboook je jutros postavio glavni imam Medžlisa u Pljevljima Samir Kadribašić, koji je upozorio na teške posljedice ukoliko se nacionalistično divljanje na ulicama crnogorskih gradova poslije pobjede opozicije ne prekine.

‘Daj Bože da ovo završi dobro’

„Ovo je bila, kako se kaže, crvena linija koja se prešla. Granica više nema. Upozoravam da više ne mogu kontrolisati nikoga, ne nakon ovoga. Do sada sam pokušavao, smirivao, u izjavama ublažavao stanje i pozivao na razum, da stanemo svemu ukraj, ali više ne mogu. Ne mogu više nikog živog kontrolisati. Daj Bože da ovo završi dobro“, rekao je Kadribašić u razgovoru za Al Jazeeru.

Iako se u Pljevljima u posljednjih nekoliko dana desio niz incidenata i napada na Bošnjake, Kadribašić tvrdi da ugroženi nisu samo oni.

„Ugroženi su svi, ne samo Bošnjaci, Crnogorci, Hrvati… Svako je ugrožen. Do sada ovdje nije bilo težih ispada. Ovo što se do sada događalo pokušavao sam pripisati euforiji nakon izborne pobjede opozicije, ali ovo više nije euforija. Ovo je fašizam u kojem se više niko ne može osjećati sigurnim. Mnogi su me zvali jutros i jasno je da se niko u Crnoj Gori više ne osjeća sigurnim“, dodao je.

Načelniku pljevaljske policije, čiji su službenici jutros došli na lice mjesta, Kadribašić je, tvrdi, uputio jasnu poruku.

„Rekao sam mu da ću njega lično smatrati odgovornim ukoliko se ovaj slučaj ne riješi, jer je to što se dogodilo strašno, a on mi je odgovorio da su ‘krive društvene mreže’. Pa nisu društvene mreže krive što njih nije bilo dvije noći da zaustave rulju koja je provocirala i psovala po gradu“, tvrdi pljevaljski imam.

Također je dodao kako je jutros poslao poruku Dritanu Abazoviću, čiji je Građanski pokret URA na izborima osvojio četiri mandata u parlamentu, koja prema računici nose prevagu u formiranju vlasti. Abazović stoji uz opoziciju.

‘Podsjećanje na 90-te godine’

„Crna Gora bi mogla napraviti veliki korak unazad. Dritanu sam jutros proslijedio poruke i slike. Vidio je o čemu se radi. Ako ovako misli ići u budućnost i da ćemo ovako živjeti, onda neka radi šta hoće. Odgovorio mi je samo jednom riječju – ‘strašno’. I to je bilo sve“, dodaje Kadribašić.

On je ponovio da ga situacija u Crnoj Gori nakon izbora podsjeća na 90-te godine, ali je ipak izrazio nadu da će razum prevladati.

„Iskreno, malo ko može predvidjeti kako će se stvari razvijati. Istina je da mnogi ovu situaciju porede sa situacijom sa početka 90-tih godina, ali ne vjerujem da bi se mogla desiti eskalacija nasilja ili neki širi međunacionalni sukob. No, ljudi su u strahu, jer stvari za sada idu predaleko“, dodao je.

Muamer Tanović (AJB)