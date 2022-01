Plenković o novom istupu Zorana Milanovića : “Šta je sve izgovorio, mislio sam da je ruski dužnosnik”

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković govorio je utorak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a o mjerama koje će Hrvatska uvesti kako bi se utjecalo na rast cijena energenata, ali se i osvrnuo na novi skandalozan istup predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Naime, Milanović je govoreći o situaciji u Ukrajni kazao da će se on kao vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske odlučno suprostaviti vanjskoj politici i “opasnom ponašanju SAD-a”. Uz to je predsjednik Hrvatske Ukrajinu nazvao “predsobljem Moskve”.

– Vrhovni sam zapovjednik Hrvatske vojske, gledam priopćenje prema kojem NATO, ne neka bilateralna država, ne SAD, pojačava prisutnost i šalje neke izvidničke brodove. Mi s tim nemamo ništa i nećemo imati ništa, to garantiram. Hrvatska ne samo da neće slati, nego ako dođe do eskalacije povući će se do zadnjeg hrvatskog vojnika. Do zadnjeg! I to nema veze ni s Ukrajinom, Rusijom, to ima veze s dinamikom američke unutarnje politike. Dakle, Joea Bidena i njegovu administraciju, koju sam podržao jedini u Europi i dalje imam razloge zašto sam to napravio “Urbi et Orbi” i javno preuzimajući određenu razinu odgovornosti. Međutim u odnosima i pitanjima međunarodne sigurnosti, vidim jednu nekonzistentnost i u stvari opasno ponašanje. Opasno ponašanje! Ovi događaji se događaju u predsoblju Moskve, glavnom gradu Rusije i aranžman koji će voditi računa o sigurnosnim interesima Rusije itekako se mora naći i naći će se, kazao je Milanović.

Plenković je u svojoj reakciji na istup Milanovića kazao da je hrvatski predsjednik dao neke nestvarne izjave, te se izvinio Ukrajini poručivši da Hrvatska poštuje Ukrajinu te da izjave Milanovića nemaju nikakve veze sa zvaničnom politikom Zagreba.

-Koliko sam uspio vidjeti, u tom nekom napadu šećera, možda su mu dali neke bombone u Krašu, što je on tu sve izgovorio, mislio sam da je ruski dužnosnik. Ne znam na koje on to vojnike misli. Hrvatskih vojnika u Ukrajini nema. Kontingent hrvatskih vojnika koji je bio u Poljskoj se vratio. Nestvarne izjave, ako je istinito da je rekao da je Ukrajina korumpirana, ja se ispričavam Ukrajini, koju poštujemo i koja ima okupirana područja. Ta izjava nema nikakve veze s politikom Vlade RH, kazao je Plenković.

Odgovorio je i na pitanje o eventualnoj hrvatskoj ulozi u Ukrajini u slučaju da ne dođe do deeskalacije krize.

-Odakle sve te teze? Ko je to u NATO-u rekao da se ide gasiti požar u Ukrajini? Gdje to piše? Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti i sprečavanje sukoba. Podrška teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine i doprinos iskustvom iz mirne reintegracije da se riješi pitanje reintegracije okupiranog područja Ukrajine. Kao što znate, Hrvatska je potpisala deklaraciju o podršci Ukrajini. Želimo im pomoći svojim iskustvom. Ukrajina je primila 17 milijardi eura podrške, a najavljena i nova podrška od više od milijarde eura. Svako ko želi dati podršku ovoj politici je dobrodošao, rekao je Plenković.

