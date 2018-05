Plenković : Hrvatska i Srbija su dva svijeta Dačić :Tačno je da nismo kao Hrvati, mi nismo bili na strani Hitlera

Upitan za komentar izjave srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića da će Hrvatska, ako to želi, i dobiti diplomatski rat, Plenković je rekao da to nije primjerena retorika na koju bi Hrvatska trebala pristati, prenosi Hina.

Naglasio je da su Hrvatska i Srbija u ovom trenutku dva različita svijeta, nadovezujući se na izjavu srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina kako su on i Krstičević dva različita svijeta.

Plenković je istaknuo kako se u Hrvatskoj nije moglo dogoditi da neki hrvatski saborski zastupnik skrnavi srpsku zastavu, te da Hrvatska nije ista “u ovoj priči sa Srbijom”, kako 90-ih, tako i sada i u budućnosti. Toga moraju biti svi svjesni, uključujući hrvatske medije i javnost, poručio je.

“Pogledajte retoriku moje vlade – od izbora do sada. Kada smo mi to koristili odnose sa Srbijom kao nekakav argument u unutarnjopolitičkim prepucavanjima. Mislim da se toga ne može sjetiti nitko”, istaknuo je premijer.

Kako javlja Fena, Plenković je u Okučanima potvrdio da će ove sedmice razgovarati s Grabar Kitarović, no nije otkrio hoće li tema biti Srbija i povlačenje novih mjera kao odgovor na srpsko proglašavanje hrvatskog ministra Krstičevića nepoželjnom osobom u Srbiji.

Uslijedio je hitan odgovor ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića koji je poručio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću da je tačno da Zagreb i Beograd nisu isti, jer Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava.

“Nismo isti, jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke poene. I to je žalosno”, rekao je za TV N1 Dačić, koji se nalazi u posjeti Indiji.

On kaže da je tačno da Srbija i Hrvatska nisu iste, jer Srbija u Drugom svjetskom ratu nije bila na strani nacista, niti negira zločine.

“Tačno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani /Adolfa/ Hitlera, nismo vršili Holokaust nad Jevrejima i Hrvatima, nismo terali Hrvate da nose obeležja kao što su Srbi i Jevreji morali da nose za vreme Drugog svetskog rata – Jevreji žute, a Srbi plave”, rekao je Dačić komentarišući Plenkovićevu izjavu da Zagreb i Beograd “nisu isti u ovoj priči” i da nije dobro pominjati riječ “rat”.

Dačić, koji je ranije izjavio da će, ukoliko Hrvatska želi diplomatski rat, to i dobiti, srpski šef diplomatije kaže da nije govorio o ratu, nego o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva.

