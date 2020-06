Platforma za progres i u Tuzli održala protestnu šetnju : “Dosta je bilo šutnje“

Pod sloganom “Dosta je bilo šutnje“, Platforma za progres organizovala je danas u Tuzli protestnu šetnju, koju je predvodio predsjednik ove stranke Mirsad Hadžikadić.

Osnovni zahtjevi istaknuti su na brojnim transparentima, s porukama “Tražimo elektronsko glasanje“, “Dosta je bilo šutnje“, “Oduzimaju nam osnovna prava“, “Jedinstveni Mostar“, “Tuzla može bolje“, “Zaslužujemo bolju budućnost“ i drugim.



Kolona je krenula ispred objekta B-9 u naselju Stupine, prošla kroz grad, da bi se završila na Trgu slobode.



Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić rekao je da je jedna od osnovnih ideja ove stranke da u BiH mora doći do promjene društvene svijesti. To se ne može desiti dok, kako je istakao, svaki pojedinac ne odluči da preuzme odgovornost za zajednicu.







– Ne mogu ljudi samo sjediti na kauču uz televizor i govoriti da neko treba nešto da uradi. Ovi protesti su način da se kod ljudi probudi ta svijest. Ono što se desilo u Mostaru i u Sarajevu, i što je bila indikacija da će se desiti u Tuzli, a što nismo mogli ostvariti zbog epidemioloških uslova, pa smo morali smanjiti na simboličan broj učesnika, pokazalo je da u BiH postoji značajna snaga i da, ako se probudi može da dovede do promjene – rekao je Hadžikadić.



Tokom protestnog skupa, građani su imali priliku potpisati peticiju za održavanje izbora u Mostaru, za usvajanje budžeta za lokalne izbore 2020. godine i za omogućavanje elektronskog glasanja.



Naglašeno je da će od aktuelne vlasti tražiti ispunjenje zahtjeva i sve dok se to ne dogodi, neće prestati protestne šetnje u gradovima BiH.







Predstavnici Platforme za progres danas su položiti cvijeće i odali počast na spomeniku stradalim Jevrejima Tuzle i na tuzlanskoj Kapiji.

