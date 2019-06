Planovi novog trenera Juventusa : Od Pjanića želim da ima loptu u nogama 150 puta na svakoj utakmici

Maurizio Sarri danas je održao prvu konferenciju za medije u funkciji novog trenera Juventusa.

Iskusni stručnjak je više od sat vremena odgovarao na pitanja novinara, a sudeći prema njegovim riječima, Miralem Pjanić će ostati igrač Stare dame.

Kako javlja Klix Sarri je istakao kako od Pjanća očekuje da bude glavni igrač u veznom redu Juventusa.

“Želim da svaka moja ekipa igra produktivan nogomet. Od Pjanića želim da ima loptu u nogama 150 puta na svakoj utakmici. Naravno, i ostali igrači ga trebaju ispratiti”, rekao je Sarri.

Sarri je istakao kako će mu privilegija biti trenirati Cristiana Ronalda.

“Posljednjih godina trenirao sam mnogo odličnih igrača, ali sada ću trenirati najboljeg na svijetu, čovjeka koji je porušio mnoge rekorde. Nadam se da će i u sezonama koje su pred nama nastaviti obarati rekorde i da ću moći i ja s ponosom reći da sam doprinio tome”, rekao je Sarri i dodao:

“U što skorijem periodu ću otići i porazgovarati s njim, da vidim kako on razmišlja, šta očekuje… Poslije njega ću obaviti razgovore i s ostalim najbitnijim igračima poput Paula Dybale i Douglasa Coste koji je vrhunski igrač, ali nije upotrebljavan na pravi način do sada. To ću nastojati promijeniti”, dodao je Sarri.