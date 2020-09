Pjanić otkriva prve utiske: Messi je normalan, premda je možda najbolji igrač u historiji fudbala

Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić sinoć je debitovao u dresu Barcelone, a u razgovoru za Avaz otkrio je prve utiske.

Pjanić je u Joan Gamper trofeju dobio svoje prve minute, a u pitanju nije bio zvanični meč, pa će tako na službeni nastup čekati La Ligu.

Kakvi su Vaši prvi utisci iz Barcelone?

“Naravno, prelijepi. Prelijepo iskustvo. Potpis, predstavljanje, slikanje na Nou Kampu, prvi treninzi… Već sam igrao na tom stadionu, ali kao Barcelonin protivnik. Međutim, to što ću sada tu biti domaćin, igrati svaki drugi vikend, to je za mene nešto ogromno, prelijepo. Velika čast”, rekao je Pjanić za „Dnevni avaz“ te dodao:

“S druge strane, grad je fenomenalan, jedan od ljepših gradova u kojima sam bio. Imao sam sreću da sam uvijek bio u dobrim gradovima… Baš sam oduševljen i sa gradom i sa klubom”.

Kakav je bio prvi susret sa Lionelom Messijem?

“Normalan, premda je on možda i najbolji igrač u historiji fudbala. Velika je čast svakodnevno dijeliti svlačionicu sa njim i ubuduće igrati utakmice”.

Poznati ste kao poliglota. Osim maternjeg, bosanskog jezika, govorite engleski, francuski, italijanski i njemački. Kako Vam ide španski jezik?

“Učim, nadam se da ću ga naučiti što prije. To je jako bitno da se što brže uklopim u novoj sredini”.

Polako se približava 8. oktobar i zenička utakmica baraža za Euro protiv Sjeverne Irske. Imamo li pravo biti optimisti?

“Baraž je za nas jako bitan jer smo blizu nekom našem cilju. Ne smijemo propustiti tu šansu, nama je naravno cilj da odemo na Evropsko prvenstvo i sve ćemo uraditi da to postignemo. Jako ozbiljni mislim da to možemo uraditi”.

Kako ocjenjujete nastup Zmajeva u septembarskim reprezentativnim utakmicama kada smo bili lišeni Vaših usluga?

“Reprezentacija je odigrala vrlo dobru i ozbiljnu utakmicu protiv Italije, a protiv Poljske je bila malo slabija. Prva utakmica je bila puno ozbiljnija i puno bolja… Naravno, dobili smo nove igrače, svi su mi se dopali i nadam se da će nam biti od značaja za budućnost“, zaključio je Pjanić.

U karijeri ste igrali za najbolje evropske klubove – od Liona, do Juventusa i Barcelone, te osvajali brojne trofeje. Šta Vam je sljedeći cilj?

“Osvajanje španske i Lige prvaka. To mi je san, sljedeća stepenica. Sve ću uraditi da to ostvarim. Do sada sam dosta stvari uradio u fudbalu, ali nedostaje mi ta Liga prvaka. Bio sam u finalu, ali sada želim otići i korak dalje”.

