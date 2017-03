Pitanje Željka Komšića : Ko je od bh. javnosti sakrio pismo od 26. maja?

Željko Komšić, lider Demokratske fronte, u izjavi za N1 je komentarisao odbijanje zahtjeva BiH za reviziju presude protiv Srbije za genocid.

“Ja ću vam ponoviti ono što sam rekao i 2007. godine. I ona presuda je po meni politička. Ono je presuda velikih koji dijeli pravdu na način na koji to njima odgovara, a ne onako kakva je istina. Meni niko živ ne treba da priča šta je ovdje bilo kad sam to kad sam to osjetio na svojim leđima i i vidio to svojim očima”, kaže Komšić za N1.

“Ovaj skandal oko sakrivanja pisma od mja prošle godine ne može zamagliti tu činjenicu. Činjenica je također da je, ne znam da li je Izetbegović, ali Softić jeste sigurno, sakrio pismo od bh. javnosti u kojem se osporava njegov legitimetet i navodi se da je potrebno novo ovlaštenje. Zbog toga se osjećam malo posramljen. Gospodin Softić je davno rekao da nije agent. Kad je rekao da nije agent, zašto je uopšte prihvatio da ovo radi?”, pita se Komšić.

“Ja samo pitam ko je od bh. javnosti sakrio pismo od 26. maja prošle godine. Ne mogu uopšte da shvatim taj rezon, ni Softićev ni Izetbegovićev zašto su to uradili, zašto su nas doveli u takvu situaciju da se sada osjećamo poniženo. Ne mogu da shvatim tu vrstu logike, ja to ne mogu da shvatim. Bojim se da nema još nešto što mi ne znamo. Moja dilema oko same presude ne postoji. 2007. je to politički čin. Ova činjenica oko sakrivenog pisma mnogo toga demaskira i dovodi nas u poziciju da se zaista osjećamo poniženim. Imam jo jedno pitanje, ono jeste hipotetičko, da vidim ko bi to na Izetbegovićem mjestu drugačije učinio?”, kaže Komšić.

Zašto niste povukli pitanje imenovanja agenta ranije?

“To ne bi ništa značilo jer cijeli proces oko tužbe nalazio se u rukama bošnjačkog člana Predsjedništva, tada Harisa Silajdžića danas Bakira Izetbegovića. Šef agentu u ovoj tužbi je bio bošnjački član Predsjedništva”, navodi Komšić.

Podsjetimo, Međunarodni sud pravde u Haagu odbio je zahtjev BiH za reviziju tužbe protiv Srbije.

“Sud je propisno razmotrio mišljenja članova Predsjedništva, koja su iznijeli u svojim pismima. Sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela, u ime Bosne i Hercegovine kao države, glede zahtjeva za reviziju Presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (BiH vs. Srbija). Stoga, ne može se ništa poduzeti glede dokumenta pod nazivom „Aplikacija za reviziju Presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (BiH vs. Srbija)”, navedeno je iz Suda u pismima članovima Predsjedništva BiH.

(Kliker.nfo-N1)