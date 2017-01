Pismo Haruna Mahmutovića čelnim ljudima KSBiH: Svaka vam čast! Je**** ste majku bh. košarci!

Strasti u Košarkaškom savezu BiH već odavno su uzburkane. Verbalni sukob Jusufa Nurkića sa nekadašnjim čelnicima KSBiH rezultirao je odlaskom Dine Konakovića i Haruna Mahmutovića, predsjednika i generalnog sekretara. No, na tome nije stalo.

Nova rukovodeća garnitura optužila je Mahmutovića zarazne malverzacije, a nekadašnji prvi operativac naše košarke objavom na Facebooku oštro je odgovorio Aleksandru Fuluriji, aktuelnom predsjedniku KSBiH. Mahmutovićevo ‘otvoreno pismo’ čelnicima KSBiH prenosimo u cijelosti:

“Prijeti nam kolaps zbog neplaćenog PDV-a”, podsjetio je Mahmutović na izjavu predsjednika KSBiH Fulurija.

“Da prijeti kolaps KSBiH i ja govorim otkako je ova nova garnitura došla na čelo Košarkaškog saveza. Kolaps ne može biti zbog neplaćenog PDV-a, jer KSBiH nije u sistemu PDV i nikada nismo fakturisali PDV kompanijama koje su nam bile marketinški sponzori. Da se opet plasiraju laži iz KSBIH u prilogu je dokaz rješenje Uprave za indirektno oporezivanje u kojem stoji da Savez nije PDV obveznik. Zašto bježite od novinara?

– A jeste li vi gospodo iz KSBiH ove godine fakturisali i naplaćivali PDV pa ga onda prebacivali Upravi za indirektno oporezivanje, kad već ovi prije vas nisu?

– Je li vi to gospodo iz KSBiH pokušavate da nametnete dug Savezu za koji nema nikakve zakonske osnove samo kako bi ste što prije ugasili Savez?

– Do kad ćete gospodo iz Saveza iznositi laži i prodavati maglu i na taj način nanositi štetu samo KSBiH i košarci u BiH?

– Svi istupi u medijima u zadnjih godinu dana su samo insinuacije, laži i blaćenje svega što je bilo u KSBiH prije vašeg dolaska. Kad ćete napraviti jednu press konferenciju na kojoj će biti samo riječi o vašem radu i vašim uspjesima? Zašto bježite od novinara i nikada niste napravili ni jedan press već samo putem vaših plaćenih novinara plasirate laži? Lažem, napravili ste jednu press konferenciju na kojoj ste oblatili kapitena reprezentacije Mirzu Teletovića. Sram vas bilo! Znate li koliko je Mirza dao reprezentaciji BiH! –

Zašto ne napravite press i objasnite javnosti kako su sve muške reprezentacije imale rezultate ispod kvaliteta igrača koje imamo?

– Zašto ne izađete pred javnost i kažete kakve su pripreme i koliko pripremnih utakmica imale naše mlade reprezentacije prije odlazaka na EP? Koliko seniori u pripremama za kvalifikacije? Znate li koliko su imali u doba ljudi koji su bili prije vas ili koliko su pripremnih utakmica imale sve druge reprezentacije Evrope? I onda ispada kako nemamo dobre trenere i košarkaše…

– Zašto ste se sakrili poslije loših kvalifikacija seniora i svih loših dešavanja u reprezentaciji koje je javnost sa zgražanjem pratila? Je li vam odgovaralo da ljudi koji nisu upućeni u dešavanja optužuju Damira Mulaomerovića i Mirzu Teletovića za loš rezultat, a oni su najmanje krivi!

– Znate li gdje smo jedino imali dobre rezultate ove godine? Tamo gdje se vi niste mješali i niste dolazili – u ženskoj košarci! Tamo niste imali intresa gurati svoje igrače jer u ženskoj košarci nema para. Kažu, za vrijeme EP za djevojčice (U18) u Sarajevu niko nije dolazio svih 12 dana već su samo došli da podijele medalje. Zato i jesmo uzeli srebrnu medalju i plasirali se u A diviziju prvi put u historiji žena (U18).

– Mislite li ikada napraviti press na kojem će se pričati o košarci? Možda vas niko nije obavjestio, ali Košarkaški savez treba da se bavi košarkom. Gospodo, kako se ne razumijete u košarku onda ću vam jasno reći da imamo seniorsku ekipu koja bi morala biti na EP. Ponavljam, ne zbog trenera Mulaomerovića koji je odličan momak, već zbog vas koji ste ga zavalili, gurajući svoje igrače i praveći haos u reprezentaciji, a sve za radi sitnih intresa. Da me je Bogdo Damir htio poslušati kad sam ga zvao da popijemo kafu, da mu pojasnim šta radite… Gospodo i U18 je reprezentacija koja ima puno više kvaliteta od šestog mjesta u Evropi nije napravila rezultat. Nisu Musa, Gega, Čampara, Pandža… zaboravili košarku, nego ste i tu prste umješali… Godinu ranije smo bili 4. u Evropi!! Kadeti su takođe bili za medalje na Svjetskom, ali nije moglo… I tamo ste bili vi… A U-16 reprezentacija sa Amarom Mehićem, Biberovićem i ostalima ne da nije trebala ispasti u B diviziju već ima kvaliteta za prvih osam u Evropi! Godinu ranije bili smo prvaci Evrope! Gospodo j….. ste majku bh. košarci, svaka vam čast!

Ali, kad ne pričamo o košarci, a košarci i ne možemo pričati jer vi o njoj nemate pojma, hajde da vas nešto pitam o finansijama o kojima volite pričati. Svaki vam je istup da je prije vas sve bilo magla i sve lažno što se tiče finansija. Očekujem da ste tu bolji od vaših predhodnika, a nije teško biti bolji jer su ovi prije vas bili loši… Evo vam prilike da se i vi malo hvalite i pričate hvalospjeve, ali argumentovane a ne kao ovi prije vas.

– Koliko ste sponzora imali ove godine, a koliko su imali vaši predhodnici zadnjih godina? Ne sumnjam da ste puno bolji. –

Može li nam predsjednik reći bar jednog sponzora kojeg je on osigurao za ovih godinu dana, pa bar on bio od 10.000 KM? Tako ćemo moći znati koliko je relevantno kad on priča o finansijama i kad priča kako ranije ništa nije valjalo. A dvije godine ranije kao član UO KSBiH on je osigurao čitavu nulu KM. Medjutim, on je bio obmanut i ništa nije znao…

– Možete li nam nabrOjati sponzore koje ste vašom odličnom marketinškom kampanjom privukli u Savez? Priča se da ste imali dva sponzora ni 120.000 KM i da ste našli sponzora za vodu?

– Možete li se sjetiti, a možda vas niko nije ni obavjestio kao i za sve do sada, koliko su vam sponzorskih ugovora dogovorili i potpisali ljudi prije vas? Možete li se sjetiti da je u onih tri mjeseca sa početka godine dogovoren BHTelecom, Sparkasse banka, Amir Zahirović…, oprema za sve reprezentacije…, 550.000 KM!?

– Je li moguće da su ljudi prije vas za ona tri mjeseca dok nisu otišli ugovorili 550.000 KM, a vi za cijelu godinu 120.000 KM? Ma nije moguće! Oni su ublehaši! Izadjite sa argumentima i raskrinkajte šuplje priče te pokažite kako su bili nesposobni…

– Možete li reći koliko su ovi nesposobni prije vas imali sponzorskih ugovora i koliki su prihodi koje su imali od marketinga ranijih godina? Slobodno se pohvalite i dajte informaciju javnosti o marketinškim uspjesima koje ste najavili kad ste došli i pokažite da su ovi prije vas šupljikatori koji su samo pričali bez ikakvih rezultata. Nemojte ih štititi!

– Hvalite se da ste volonteri, a možete li reći koliko ste ljudi zaposlili u Savez i koliko su oni koštali Savez ako vi već niste?

– Ko ih je zaposlio i čiji su oni ljudi? Je li bilo konkursa? – Možete li nam reći koliko ste novca prebacili savezu Republike Srbske i savezu Herceg Bosne?

– Jesu li ti novci otišli klubovima ili za razvoj košarke ili ste se rastalili između sebe?

– Ko vam je dao pravo da novac Saveza prebacujete u druge saveze kad svi dobro znamo u kakvim je finansijskim problemima KSBiH? Jeste li imali odobrenje Skupštine KSBiH?

– Objavili ste da je najuspješniji direktor reprezentacija svih vremena, kojeg ste smjenili, imao platu od 1.000 KM. Možete li nam reći koliku platu ima novi direktor i kakvi su njegovi rezultati?

– Je li moguće da je išao na sva evropska prvenstva i da je o trošku saveza proveo 4 mjeseca po hotelima i putovanjima? Da li je to nešto koštalo? –

Koliko je direktor osigurao novca za finansiranje reprezentacija? Direktor koga ste smjenili, Igor Stojanović, je za svoj mandat osigurao minimalno 200.000 KM i samo zaradio svoju platu i pokrio svoje troškove… Ovaj je vjerovatno bolji? Da se razumijemo, sadašnji direktor Siniša Kovačević je momak koji apsolutno zaslužuje da bude direktor reprezentacija, ali samo želim istaći da je Stojanović pošteno i odlično radio svoj posao, ali je smijenjen…. Siniša je radio neke druge poslove.

– Možete li nam reći zašto je bh. savez jedini u Evropi koji ima volontera generalnog sekretara? Jesu li svi sekretari Evrope toliko glupi da ne mogu voditi svoju firmu i Savez u isto vrijeme ili je naš genijalac?

– Možete li nam reći kako ste uspjeli ostvariti sve ove sjajne finasijske rezultate kako bi i ostali savezi krenuli vašim putem? Možda je to rješenje za sport cijele BiH?!

– Možete li nam reći šta je sa “ligom Mladih” ili ste i taj projekat predhodnika planirali uništiti? I tu ste u pravu, šta će djeca igrati košarku, mi smo talentovani da bez treninga i utakmica pravimo rezultate.

– Možete li javnosti zašto pokušavate prikazati javnosti kako su redovni plasmani na evropska prvenstva seniora, plasmani mladih u A diviziju i odlasci na Svjetsko, osvajanje Evropskog i Olimpijskog zlata ubleha, a da vi sistemski radite?

– U čemu se sastoji taj sistematski rad? Imate li strategiju kao što su imali vaši predhodnici i možete li je kao što su je oni press konferenciji predstaviti cijeloj javnosti? Da je postojala strategija vaših predhodnika, a ne šuplja pokazali su rezultati koji su ostvareni, a mnogi su se smijali kad smo javno najavljivali medalje i redovne plasmane na EP. Ma šalim se, nije bilo strategije, mi smo sve te rezultate slučajno imali… Vjerovatno ćete sada pokušati prikazati kako su i milioni KM od marketinga vaših predhodnika ubleha i laž a vaših 120.000 KM uspjeh koji se ne može ponoviti! Od svega sistemskog što spominjete mislim da ste savezu ne samo košarkaški već i finansijski j….. majku! Svaka čast!

Znam da će opet biti jeftino plaćenih novinara koji će pokušavati diskreditovati mene i ljude iz predhodnog saveza kako bi samo prikrili uništavanje Saveza i ukidanje reprezentacija, a sve za malo sitnog intresa i glupe sujete. Znam i da će ova granitura ljudi u Savezu koji su nesposobni, a loši ljudi i dalje pokušavati skrenuti pažnju od njihovog razvaljivanja Saveza tako što će opet pričati o predhodnicima. Ali se nadam da će biti novinara koji će tražiti odgovore na moja pitanja.”

Mahmutović je na kraju čelnicima KSBiH poručio ‘vidimo se na sudu’, te je otkrio još jednu tajnu.

“Nije Nihad Đedović platio hotel reprezentaciji na EP u Sloveniji 2013. godine već Harun Mahmutović. I nije mi žao, opet bih. Tri pobjede i neizmjerna sreća kad smo razvaljivali Makedoniju, CG i Litvaniju. Sa parkingaaaaaaaa… Davno sam rekao, vrijeme će sve pokazati. Pravda je spora ali dostižna”, poručio je Mahmutović za kraj.

