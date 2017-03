Pismo Andreja Nikolaidisa Steveu Bannonu : Pozdravi sa desnog kraja bijele, hrišćanske civilizacije!

Pomalo intimno pismo Steveu Bannonu, glavnom političkom savjetniku američkog Predsjednika Donalda J. Trumpa



Poštovani gospodine Bannon,

iz lažljive (a ima li druge?) štampe doznao sam da su vam iz Crne Gore, gdje živim, pisali gospoda Milan Knežević i Andrija Mandić. Namjera mi, želim to odmah razjasniti, nije da ih denunciram. Napokon, činjenica da rečena gospoda, obojica osumnjičeni – a koliko sutra optuženi – za od strane Rusije organizovani pokušaj državnog udara, terorizma i, kako su to crnogorske vlasti formulisale, „najvećeg krvoprolića u Crnoj Gori nakon Drugog svjetskog rata“, dane na slobodi prekraćuju šaljući vam pisma u kojima od vas traže da zaustavite ulazak njihove države u NATO, svjedoči da su u pitanju ljudi umni i duhovni, uvjereni u snagu pisane riječi i moć racionalne argumentacije.

Prisjetite se: koliko osumnjičenih za terorizam vam se obratilo tražeći od vas neku vrstu geostrateške intervencije?

Vjerujem: ne mnogo. Time dolazimo do onoga što vam hoću reći: Crnogorci nisu tek obični ljudi.

DESNO OD NAS SAMO MRAK

Crna Gora je dimenzijama mala zemlja. Na zemljopisnoj karti nalazi se desno – još, ne to plavo, nego tamo gdje je smeđe, ne, ne, to je Luksemburg, još malo dolje i još desno, još malo ka Rusiji: Voilá! – od Sjedinjenih Država. Nalazi se, kao što vidite, na samom desnom kraju bijele hrišćanske civilizacije. Desno od nas stoji samo mrak Azije i islama. Vama, kao punokrvnom uredniku najuglednijeg glasila alternativne desnice, ne moram objašnjavati šta znači biti rođen krajnje desno.

U Crnoj Gori žive ljudi za koje je doktor Radovan Karadžić, jedan od najslavnijih Crnogoraca XX vijeka, tvrdio da imaju najdužu butnu kost na svijetu. Razumjećete da neću elaborirati zašto je dužina butne kosti neporeciv dokaz rasne superiornosti. Jer vi veoma dobro znate do koje je mjere liberalna javnost neprijateljski nastrojena prema slobodi govora: ta vas su nazivali rasistom samo zato što su vaše stavove javno hvalila gospoda David Duke, bivši lider Ku Klux Klana i Peter Brimelow, umjereni nacista.

Vama, koji ste optuženi za mizoginiju samo zato što su vaše Breitbart News izvijestile kako „tablete za kontracepciju žene čine ružnim i ludim“, to ne moram objašnjavati.

Nekoliko stvari trebate znati o crnogorskom društvu. U Crnoj Gori postoje toaleti za muškarce i oni za žene. Simple as that. Mi, za razliku od Sjedinjenih Država, nemamo problema sa pravnom regulacijom mokrenja transrodnih osoba. Ako takvih ima, mokre krišom i o tome se ne vodi javna rasprava.

Afroamerikanaca i Meksikanaca nemamo. Homoseksualaca kod nas ima, ali društvo čini nemali napor da im pomogne da donesu odluku o iseljenju. Imamo i muslimane. To, međutim, nije naša krivica. Ponekad čak ni najveći napor nije dovoljan.

RAZUMIJEMO SE DOBRO

Vi ste čovjek koji smatra da je islam smrtna prijetnja bijeloj hrišćanskoj civilizaciji. Obradovaće vas da saznate da je to stav i većine Crnogoraca. Sjedinjene Države sa islamom ratuju tek decenijama. Kažem „tek“, jer Crnogorci sa islamskim trupama (a ponekad i civilima) ratuju vjekovima.

Najveći crnogorski pjesnik napisao je „Gorski vijenac“, dramsko djelo koje govori o fiktivnom totalnom rješenju islamskog problema u Staroj Crnoj Gori. U toj drami, Crnogorci islam razumiju baš onako kako ga razumijete vi: kao virus koji iznutra izjeda njihovu (vašu) civilizaciju, vjeru i državu. Stoga odluče da ono što je virusom zahvaćeno mora biti amputirano. Na Badnje veče – simbolika datuma svakako nije slučajna – eliminišu sve sunarodnike koji su prešli na islam.

Koristim ovu priliku da vas obavijestim kako muslimani u Crnoj Gori do današnjeg dana izražavaju nezadovoljstvo sadržajem „Gorskog vijenca“, lažno tvrdeći kako u Njegoševom (još jednom naglašavam) djelu fikcije koje govori o istrebljenju muslimana ima nečeg inherentno anti-islamskog.

Pavle Đurišić, četnički ratni komandant i politički predak gospodina Andrije Mandića – koji vam je uputio ljubazno pismo – ovako je u jednom raportu komandi iz 1943. opisao vlastiti (nipošto fiktivni) napor u borbi protiv muslimana:

„Zatim je nastalo čišćenje oslobođene teritorije. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da ni jedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena… Za vreme operacije pristupilo se potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine… Pobijeno je 8000 žena, staraca i dece… Jedan deo je uspeo da umakne preko Drine“. Đurišić napominje da je njegova vojska izvela akciju „u svakom pogledu izvrsno“. Ističe da je „moral kod muslimana bio strašan, da je zavladala epidemija straha od naših četnika“.

Poštovani gospodine Bannon,

odlučni ste u namjeri da iz Sjedinjenih Država deportujete što je više moguće izbjeglica i imigranata. Ono što vi namjeravate, Crna Gora je već učinila 1992. godine, kada je pohapsila i deportovala izbjeglice iz Bosne. I sam sam bosanski izbjeglica, ali to me ne sprječava da, kako bi se reklo, objektivno sagledam stvarnost. Mene nisu deportovali, i do danas sam budžetsko opterećenje za državu koja me je primila. Ne samo to: svojim javno iznešenim stavovima često sam uznemiravao domaćine, tako uzvrativši na njihovo gostoprimstvo.

TU JE I DARTH VADER

Cijenjeni gospodine Bannon,

vaša je ambicija da Americi sa grbače skinete ideju o smjenjivosti vlasti. Vi ste ustvrdili kako će vaš pokret, sada kada ste napokon preuzeli Washington, na vlasti ostati sljedećih pola vijeka – osim ako ne napravite neoprostive greške. O tome kako namjeravate izbjeći greške precizno ste se izjasnili. Dozvolite da vas citiram: „Tama je dobra… Dick Cheney. Darth Vader. Satana. To je moć. To je jedino što nam može pomoći kada liberali zeznu stvar. Kada su oni slijepi za to ko smo i što činimo“.

Informisaću vas da je Crna Gora ideju o smjenjivosti vlasti odavno prevazišla. Crnogorska vlast vlada već 28 godina: zapravo već više od sedamdeset, računamo li i period prije takozvanih prvih slobodnih izbora.

Gospodine Bannon,

pristalica ste odlučnijeg miješanja hrišćanskih vjerskih zajednica u političke poslove i izborne cikluse. Stoga ću pomenuti kako najuticajniji sveštenik u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije, baš to čini već gotovo tri decenije. On politički agituje, upućuje i presuđuje. Na primjedbe liberala koji mu zamjeraju političnost odgovara tvrdnjom – dijelom citiram, dijelom parafraziram – da bi od crnogorskih mitropolita, kada bi im neko zabranio da se bave politikom, malo šta ostalo.

Poštovani gospodine Bannon,

radili ste za Goldman Sachs’, bili ste osnivač i vlasnik banke – „Bannon & Co.“. Čovjek ste koji zna vrijednost poduzetništva i kapitala, svjesni ste praznine što leži u srcu kuknjave neuspješnih, koja je obično upakovana u takozvane zahtjeve za pravednijim društvom. Zato držim kako je potrebno da vas informišem kako Crnu Goru vodi gospodin Milo Đukanović, i sam biznismen i osnivač banke, čovjek veoma posvećen stvaranju uslova da oni koji kapital posjeduju taj kapital uspješno i uvećaju.

NE ZAMJERITE NA FAMILIJARNOSTI

Gospodine Bannon, dragi Steve – nećete zamjeriti na familijarnosti, koju sebi dozvoljavam samo zato što vjerujem kako ste do sada već razumjeli da je ono što nas spaja snažnije od onoga što nas razdvaja, nalazim da je potrebno da pomenem kako su vas gospoda Mandić i Knežević dezinformisali kada su ustvrdili da Crna Gora nije ispunila kriterijume za prijem u NATO, jer navodno nije osigurala sopstvenu unutrašnju stabilnost i demokratski sistem.

Hajte, molim vas….

Iz svega navedenog jasno je da ne samo da nije tačno da Crna Gora nije dosegla NATO standarde, nego je Crna Gora već dosegla vaše buduće standarde. Crna Gora je, takoreći, postavila standarde koje vi i vaš pokret, predvođen cijenjenim Predsjednikom Trumpom, nastojite doseći.

Iako mala na zemljopisnoj karti, Crna Gora je već velika na način na koji vi vidite buduću veliku Ameriku. Vi ćete Ameriku ponovo učiniti velikom: Crna Gora je, kako sam vas informisao, već ispunila brojne od standarda te veličine.

Biti mali znači biti nepokolebljiv i snažan, znači biti strpljiv. Tamo gdje ste vi naumili odvesti Ameriku, Crna Gora vas strpljivo čeka. Naša desnica vam je pružena.

Srdačno,

Andrej Nikolaidis

(zurnal.info)