Pismo akademika Durakovića Gabrijelu Escobaru : “Mi ne tražimo ništa više od onoga što Vi i Evropljani imate u svojim zemljama”

Akademik Esad Duraković u pismu kojeg upućuje Gabrijelu Escobaru objašnjava srž problema u Bosni i Hercegovini. Patria u cjelosti objavljuje apel prof. Durakovića

Poštovani gospodine Escobar,

Ovdašnje patriote, humanisti, kosmopolite – ovdje u BiH – uzdaju se još u SAD čiju moć predstavljate ovih dana u Bosni i od čega bi mogla zavisiti njena budućnost: njen put u prosperitet ili put u propast. Od Vas to zavisi, bilo bi sjajno da to imate u vidu – dopustite da to kažem. Dakle, u Vašoj misiji nije samo budućnost Bosne u pitanju nego je u Vašoj misiji ovdje na ispitu i osjećaj SAD za pravičnost, za podsticaje demokratiji i humanosti. Vjerujte u to!

Ovdje je zaustavljen rat Daytonskim mirovnim sporazumom, ali je tim sporazumom – suštinski – spašena Vojska Republike Srpske, zaustavljena je oslobodilačka ofanziva Armije BiH pred Banjalukom i agresija je nagrađena tvorevinom koja se nazvala Republika Srpska.

Tokom skoro 30 godina nakon toga, pokazalo se da ova zemlja ne može funkcionirati po tome mirovnom sporazumu (on je i tada proglašen privremenim rješenjem), da je nužno mijenjati neke

stvari i učiniti BiH funkcionalnom. Pred Vama, koji predstavljate najmoćniju zemlju svijeta, danas su dva alternativna puta:

1. Imate priliku da popravite ona daytonska rješenja za koja se pokazalo da su nefunkcionalna, da se taj sporazum dogradi tako da BiH profunkcionira kao i svaka druga normalna zemlja,

samoodrživa, građanska, humana, demokratska.

2. Alternativa tome putu je produbljavanje krize tako što bi se izašlo ususret zahtjevima nacionalističkih lidera (danas su to Čović i Dodik) koji rade na projektu dovršenja agresije Miloševićeve Srbije i Tuđmanove Hrvatske. Ako biste to uradili, onda bi to bilo dovršenje projekta iz 1992. godine. Pregovarajte s opozicijom, osluhnite šta žele građani, a ne s nacionalističkim liderima: ima nas veoma mnogo koji želimo multinacionalnu i mirnu Bosnu, građansku, istinski jednakopravnu, jer ovo što zagovara g. Čović jest samo produbljivanje nacionalne konfliktnosti u BiH.

Imajte u vidu, Ekselencijo, da današnja politička vođstva i Hrvatske i Srbije nisu faktori stabilizacije već se nestabilnost BiH kreira upravo iz te dvije zemlje. Tu je ključ za rješenje krize. Nas koji težimo građanskoj i demokratskoj BiH onespokojava pregovarački kurs g. Palmera koji je, štaviše, u svojevrsnom „sukobu interesa“ zbog povezanosti sa Srbijom. Mi ne tražimo ništa više od onoga što Vi i Evropljani imate u svojim zemljama, za svoje građane.

Dajte, gospodine Escobar, spasite nas ovog nacionalističkog pakla! Od Vas i vaše zemlje zavisi hoće li Bosna ponovo proključati ili će biti mirna Bosna – u luci građanske i demokratske blagodati.

Dopustite da Vas podjsetim na govore predsjednika Bidena iz ratnih godina u BiH – kada je hrabro i precizno, zaista liderski, imenovao agresore i žrtve u BiH. Taj govor i danas nama ulijeva nadu. Ali, taj govor obavezuje i Vas – da ovdje, u BiH, kreirate rješenja koja će biti konzistentna pravičnim i humanim nastupima Vašeg šefa – predsjednika Bidena. Tako ćete, između ostaloga, osnažiti njegovu političku, demokratsku i humanu vjerodostojnost, njegovu konzistentnost i autoritet.

Akademik Esad Duraković

(NAP)