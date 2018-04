“Petarda ” koja puca na Predsjedništvo BiH : Komšić, Radončić, Džaferović, Silajdžić i Bećirović

Veoma je neizvjesno da li će biti izmijenjen Izborni zakon, a i ako budu predložene izmjene veliko je pitanje da li će biti po volji Dragana Čovića i da li će Bosna i Hercegovina ući u najveću poratnu političku krizu.

I predizborna kampanja je u relativno visokom stadiju tako da se može osjetiti da je građane obuzela „predizborna gloznica“. To stanje i građansko osjećanje ponajviše proizilazi zbog neizvjesnoti kandidatura među bošnjačkim takmacima.

To pokazuje nedavna izjava Denisa Zvizdića kako se dvoumi da povuče kandidaturu sa stranačke liste koju pored njega sačinjavaju još i Šefik Džaferović, Safet Softić i Halid Genjac. Jednog od ove četvorice bi trebala izabrati stranačaka tijela. Iako je Bakir Izetbegović javno rekao kako je njegov favorit Zvizdić on je posumnjao u stranački inženjering te da će i pored personalnog favoriziranja Džaferović biti stranački kandidat.

Bez obzira na Zvizdićevu ljutnju, njavjerovatnije da je već tako i odlučeno i da će definitivno Džaferović biti kandidat SDA!

Sudeći prema čestim napisima na ovou temu u Avazu, te nedavnom javnom istupu Adise Omerbegović Arapović kada je priznala kako se u SBB-u razmišlja i o njenoj kandidaturi, moglo bi se reći da još uvijek pitanje kandidature Sebije Izetbegović nije skinuto sa dnevnog reda.

Pošto je The Bosnia Times do sada imao i plasirao javnosti najpribližnije procjene kad su u pitanju ovakve političke dile vezane za SDA-ovu vrhušku, i ovaj put se usuđujemo iznijeti procjenu da gopođa Izetbegović definitivno neće biti kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH! Naime, naše procjene se kreću ka tome da je gospođa Izetbegović namjerila biti premijerka vlade FbiH i preuzeti Novalićevu fotelju. Jer ona vjeruje da ima moć samo unutar stranačkih struktura, a da nije prihvaćena u narodu toliko da bi mogla ostvariti rezultat kojim bi zasjela u fotelju supruga.

Tako da je moguće očekivati okršaj izmešu gospođe Izetbegović i gospođe Arapović za premijerske fotelje.

U tom slučaju će sigurno Fahrudin Radončić biti kandidat ispred SBB-a.

Pošto je već Željko Komšić čvrsto odlučio da se kandidira ispred ljevice, ostaje još nepoznanica da li će se kandidirati Denis Bećirović. Najvjerovatnije da hoće jer je SDP odlučio imati svog kandidata, a on je sada najzreliji njihov kandidat. Zapravo, Bećirović čeka odluku Harisa Silajdžića. Nisu više samo kuloarske spekulacije da će se i on kandidirati, već postoje ozbiljni izgledi da će on istači kanidaturu.

To što Silajdžić šuti više je izraz njegovog stila mistifkacije, u čemu je „majstor svog zanata“, nego suzdržanost. Na koncu on se ni ne treba predstavljati, pa skoro da ne treba ni posebno voditi kampanju. Tako da svoju kanidaturu može istači u zadnjem času.

Postoji mogućnost da se prijavi još kandidata, ali svaki novi, osim nabrojane petorke će biti autsajder i nebitan za konačni ishod utrke.

