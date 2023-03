Paris Hilton otkrila mračne tajne: ‘Bacili su me u samicu, vezali lisicama, iživljavljali, tukli…’

Atraktivna plavuša Paris Hilton, našla se na zloglasnoj listi medija zbog snimke seksa koja joj je pomogla da postane popularna početkom 2000-ih.

U odlomku svoje nadolazeće knjige “Pariz: Memoari” (iz štampe 14. marta), koju je objavio Sunday Times u subotu, rijaliti TV zvijezda bila je iskrena u javnosti o snimci seksa koju je snimila sa dečkom Rikom Salomonom 2000. Hilton ne imenuje Salomona u svom nalogu, već ga samo naziva njegovim nadimkom “Ološ”. USA Today potvrdio je tačnost izvora Sunday Timesa.

“Ne sjećam se toliko o noći kada je htio snimiti video dok smo vodili ljubav”, kazala je Hilton, prema Sunday Timesu, otkrivajući da je tada pila alkohol i uzimala Quaaludes prije snimanja trake.

“Često je govorio da je to nešto što radi sa drugim ženama, ali ja sam se zbog toga osjećala čudno i neugodno. Uvijek sam mu govorila: ‘Ne mogu. Previše je neugodno’.”

Uprkos tome što nije “sposobna za nivo povjerenja koji je potreban da bi se snimila ovakva video traka”, Hilton kaže da je bila pod pritiskom da snimi traku i da su je uvjerili da „niko drugi to nikada neće vidjeti”.

“Rekao mi je da ako to ne učinim, lako će naći nekoga ko hoće, a to je bilo najgore što sam mogla da zamislim – da me ovaj odrastao čovek ostavi jer sam bila glupo dijete koje nije znalo kako igrati igrice za odrasle”, piše Hilton. “Istina je da sam želela da budem živa na senzualan način. Htjela sam da se osjećam kao žena kojoj je udobno u svojoj koži.”

Ali kaseta se vratila da proganja Hilton nekoliko godina kasnije kada je 37-sekundni video snimak počeo da kruži internetom.

Hilton je molila Scuma da ne objavi punu verziju trake. Njen bivši dečko joj je rekao da „ima pravo da proda nešto što mu pripada – nešto što ima veliku finansijsku vrijednost”.

“Osjećala sam se kao da je moj život gotov, a na mnogo načina i jeste. Svakako, karijera koju sam zamišljala više nije moguća“, piše Hilton. “Sve što sam željela je da moj brend bude povjerenje i poštovanje koje sam pokušavala obnoviti sa svojim roditeljima, a to je djelić samopoštovanja koji sam uspjela povratiti – sve je to odmah bilo u ruševinama.”

“Moja mama je ljuta i ne izlazi iz kreveta, moj tata crvenog lica i bijesan, radio je na telefonima, zvao je advokate, zvao spin doktore, pokušavajući mi pomoći da izvučem svaku nadu u kontroli štete”, piše Hilton. Barron i Conrad (braća) bili su dovoljno stari da shvate šta sve to znači, i bili su toliko čudni da su me jedva mogli pogledati.”

Hilton, koja je tada mala 19 godina u vrijeme stvaranja trake, tvrdi da nikada “ni pod kojim okolnostima ne bi bila uključena u produkciju amaterskog tinejdžerskog porno videa“.

“Da je ovo nešto što sam odabrala, ja bih to posjedovala”, piše Hilton. “Stao bih uspravno u svom Louboutinsu i rekao, ‘Da, to je bio moj izbor.'… Ja bih stajao uz to, iskoristio bih to, licencirao (psovke) iz svakog kadra, a zatim bih prešao na banke bez izvinjenja nikome” prenosi USA Today.

(Radio Sarajevo)