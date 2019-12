Pare narodne a kesa Obradova : RS od 2010. potrošila čak 60,1 milion KM za lobiranje u svijetu!

Vlada Republike Srpske za rad predstavništava u svijetu od Vašingtona do Moskve u posljednjih devet godina (2010.-2019. godina) potrošila je, prema onom što je prikazano u budžetima, čak 60,1 milion KM.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju u posljednje četiri godine za rad predstavništva izdvajalo je iz svog budžeta prosječno 4,5 miliona KM godišnje, ili oko polovine ukupnog budžeta ovog ministarstva.

Poslanik kluba SDS-a u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović smatra da ta takozvana “diplomatska mreža” predstavništava RS u svijetu nije ništa drugo nego velika veš mašina za pranje novca u kojoj se, preko povezanih lica bliskih SNSD-u, izvlači novac iz budžeta RS.

DODIKU SANKCIJE OD JANUARA 2017.

„Taj novac se troši potpuno netransparentno. Narodna skupština nikada nije dobila izvještaj ili analizu rada tih predstavništava. Šta su uradili za taj ogroman novac koji su potrošili? Na čelu tih predstavništava nalaze se neozbiljni ljudi koji nemaju nikakve diplomatske reference. Primaju se ljudi koji su ranije bili umiješani u neke skandale. Predstavništvo RS u Izraelu i ne postoji, a predstavništvo u Americi je potrošilo zajedno s lobističkim kućama desetine miliona dolara od kako je osnovano. Jedini rezultat rada ovog predstavništva u Americi je uvođenje sankcija Mioloradu Dodiku, ili, na neki način – cijeloj RS koju on nažalost personifikuje”, kaže Vukanović.

Vukanović: Narodna skupština RS nikada nije dobila izvještaj o radu tih predstavništava

Podsjećamo, Miloradu Dodiku u januaru 2017. Ured za kontrolu imovine stranaca pri Ministarstvu trezora SAD-a, uz konsultacije sa State Departmentom, uveo je sankcije zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Milorad Dodik se usprotivio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prekršio zakon, te predstavlja značajnu prijetnju u vezi sa ometanjem provedbe Daytonskog sporazuma” izjavila je u to vrijeme ambasadorka SAD u BiH Maureen Cormack.

Ono što Vlada RS zove predstavništvom RS u Washingtonu – ustvari nosi naziv REPUBLIC OF SRPSKA OFFICE FOR COOPERATION, TRADE AND INVESTMENT, odnosno, Kancelarija RS za saradnju, trgovinu i investicije, koju u SAD-u smatraju stranom nevladinom organizacijom. Na rad kancelarije koja se nalazi u blizu Bijele kuće, na adresi 1701 Pennsylvania Ave., NW Suite 300 Washington, DC 20006, samo do kraja 2016 godine utrošeno je više od dva miliona KM.

Na čelu ove kancelarije od osnivanja u oktobru 2013. je Obrad Kesić, koji se uglavnom nije bavio ekonomskim pitanjima, a što mu stoji u opisu posla, ali je zato uspješno sarađivao s lobističkim kućama i trošio novac. Rezultati na polju privlačenja investicija iz SAD-a u Republiku Srpsku u ovom periodu bili su poražavajući. Najbolji primjer za to je 2015. godina, kada je Kesić, prema budžetskim izvještajima, primio preko 700.000 KM, a ukupan iznos investicija iz SAD bio je svega 1.000 KM.

Foto: Obrad Kesić

Bivša ministrica finansija RS Svetlana Cenić kaže da predstavništva ni u njeno vrijeme (Vlada Pere Bukejlovića 2005-2006.) nisu radila transparentno.

“Kada sam bila ministar dala sam nalog da se preispita rad predstavništva RS u svijetu te da se utvrdi koliki je trošak, a koliki rezultati. I tada se pokazalo da to nema blage veze. U međuvremenu otvarala su se i nova predstavništva. Mislim da ona nemaju nikakvu svrhu, osim recimo da udome ljude poput Kesića. Njegov jedini zadatak je da sarađuje s lobistima i bude kontakt veza. Sve je to usmjereno za promociju lika i djela Milorada Dodika. Međutim, mislim da to nema nikakav rezultat. Kada se sumira učinak tih svih izdvojenih sredstava, ne bih rekla da je pozicija RS-a u međunarodnim razmjerama bolja. Ako ćemo pogledati rad ovog predstavništva u Americi, ne samo da nije opravdalo postojanje, već je Dodiku lično napravilo ogromnu štetu, a ugledu RS još veću. Dosta novca je uloženo u predstavništva RS, a bolje bi bilo da je taj novac uložen ovdje u nešto korisno“, smatra Cenić.

KESIĆ “IZLOBIRAO” I ŠPIRIĆA NA CRNU LISTU

Prema podacima koje je Glas Amerike objavio u januaru 2017., Vlada RS potrošila je oko 30 miliona dolara iz budžeta na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Lobiranje u Americi je nastavljeno, a Dodik je ostao pod sankcijama koje uključuju blokadu imovine unutar SAD-a, dok su američkim državljanima zabranjene bilo kakve transakcije sa liderom SNSD-a i aktuelnim članom Predsjedništva BiH.

Plaćanje pojedinaca i lobističkih kuća u SAD-u u zamjenu za pokušaj uticanja na američku spoljnu politiku na Balkanu nije dalo nikakve rezultate.

Uz Kesićeve priče o odlazećoj administraciji, Dodik je valjda očekivao od administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa povoljniji tretman i skidanje sankcija.

Međutim, pokazalo se da su pare date kako Kesiću tako i lobističkim kućama bačene u vjetar. Nova američka administracija (Trampova) sankcionisala je i Dodikovog stranačkog kolegu Nikolu Špirića.

Odluku o sankcijama Špiriću zbog značajne upletenosti u korupciju potpisao je u septembru 2018. američki državni sekretar Mike Pompeo. Špiriću, koji je odbacio navode o umiješanosti u korupciju, zabranjen je ulazak u SAD, kao i njegovoj ženi i djeci.

Foto: Mike Pompeo, američki državni sekretar

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer u junu ove godine potvrdio je da ostaju na snazi američke sankcije i Dodiku i Špiriću.

“Milorad Dodik i Nikola Špirić su pod sankcijama SAD i to je rezultat njihovih odluka, stavova i aktivnosti koje su provodili i javno govorili. Ako žele da te sankcije budu skinute, odnosno oni budu uklonjeni s liste, treba da djeluju da bi se za to imalo razloga. Oni znaju šta treba da urade. I nama bi bilo drago kada bi oni to radili”, rekao je Palmer.

SKORO 100.000 MJESEČNO ZA LOBIRANJE

Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, kaže da poslove s lobiranjem koje sklapa Vlada RS, osim što očigledno ne daju rezultate, ne odlikuje ni transparentnost.

Foto: Ivana Korajlić

„O ovome saznajemo obično iz medija, ili preko informacija koje su lobističke kuće u Americi dužne objavljivati. Vlasti RS niti objavljuju niti su poznati načini na koje se ugovaraju ovi poslovi. Isti slučaj je i sa radom predstavništava. Iako su desetine miliona maraka potrošene, javnost nema nikakvih informacija koje su im konkretne aktivnosti i šta rade ljudi koji su imenovani u ta predstavništva. Vlada čak i na zvaničan upit odbija dati informacije o aktivnostima ovih predstavništava“, kaže Korajlić.

Do kraja 2019. građane ovog bh. entiteta lobiranje u SAD će koštati još 640.000 dolara. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić u aprilu je potpisao ugovor sa američkom kompaniji McGinnis Lochridge, prema kojem Vlada RS od maja pa do kraja godine ovoj kompaniji mjesečno plaća 80.000 dolara.

Angažman ove kompanije, između ostalog, odnosi se na savjetovanje Vlade RS o stvarima koje se tiču zastupanja u vezi sa međunarodnim pravnim i pitanjima politike.

Foto: Faksimil ugovora o lobiranju koji je Vlada RS sklopila sa kompanijom McGinnis Lochridge

Vukanović, međutim, smatra da je ovo još jedno skandalozno bacanje para.

„Mi u RS imamo puno problema, porodice sa četvoro i više djece koji nemaju krov nad glavom, nerazvijene opštine koje od vlade sramno dobijaju po hiljadu maraka pomoći, a s druge strane trošimo desetine miliona maraka na lobiranja, nepostojeće predstavništvo u Izraelu ili ono u Americi. To je samo potvrda šizogenih odluka ove vlade koja baca novac na gluposti, dok socijalne kategorije i opštine nestaju, ali nikoga to puno ne interesuje“, kaže Vukanović, izražavajući nadu da će se “jednom i ovdje uspostaviti pravna država i vladavina prava” i da će neko postaviti pitanje gdje i kako su potrošeni svi ovi novci.

Erduan Katana(Inforadar)