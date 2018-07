Papa Franjo umirovljuje Bozanića : Bozanićevo vrijeme je prošlo, promjena je bila samo pitanje vremena

Potvrdu da se zaista nešto događa na relaciji Vatikana i Kaptola dalo nam je i nekoliko istaknutih svećenika koji dobro poznaju i vatikanske prilike. Kažu, sve to još nije gotovo, ali o najavi promjena u Zagrebu već se naveliko govori. “Ima samo jedan problem, a to je da kada se unaprijed nekog ‘proglasi biskupom’, vatikanski vrh reagira tako da ga ne imenuje. A kada bi se to u ovom slučaju dogodilo biskupu Kutleši koji bi trebao postati zagrebački nadbiskup, bila bi to nevjerojatna šteta za Crkvu. Jer, riječ je o izuzetnom čovjeku, kojeg se samo može poželjeti”, rekao nam je o najavi teksta u Globusu jedan visoki izvor s Kaptola.