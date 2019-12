Palmer u Pressingu : Dodik zna šta treba da uradi da ga skinemo sa crne liste

“Ne bih samo Dejtonski sporazum optuživao za nefunkcionalnost vlasti u BiH. Ne radi se tu o Dejtonskom sporazumu nego liderima u BiH koje su glasači izabrali da vode zemlju. Postoje veliki izazovi, ali nije odgovoran Dejtonski sporazum nego lideri”, poručio je u emisiji Pressing na N1 Matthew Palmer, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan.



“Gospodin Dodik je sada član Predsjedništva BiH. Mi poštujemo instituciju Predsjedništva i u tom kapacitetu se sastajemo. Pričamo o tome šta je BiH spremna da uradi na putu reformi”, kazao je Palmer povodom pitanja o vrsti razgovora koje je imao sa Miloradom Dodikom.



Na pitanje o Dodikovom stavljanju na “crnu listu” SAD-a, Palmer je kazao:



“Gospodina Dodika smo stavili na crnu listu i nismo bili radosni zbog toga, nego smo to uradili zato što je osporavao Dejtonski sporazum i to je zahtijevalo reakciju SAD i međunarodne zajednice. On zna šta treba da uradi da ga skinemo sa te liste i pozdravićemo da to uradi”.



Palmer je poručio da ne želi predviđati budućnost, ali da postoje različite sankcije.



“Ne želim da predviđam budućnost, ali sankcije različitih nivoa postoje. To nisu instrumenti koji se lako koriste i kojima se lako pribjegava. Ne mogu predvidjeti kada će se ponovo upotrijebiti i protiv koga, ali su sigurno instrumenti koje ne oklijevamo da koristimo ako pomažu promovisanju ciljeva za budućnost BiH”.



Da li se razmišlja o Dejtonu 2?



Znači, nema pripreme Dejtona 2?



“Mislim da trenutno to nije potrebno, niti ovoj regiji. Želimo pomoći institucijama BiH da postignu reforme i funkcionišu efikasnije, ali lideri na svim stranama i nivoima trebaju prihvatiti odgovornost. Ovi problemi i izazovi nisu jedinstveni za BIH. Struktura vlasti u BiH jeste naročito komplikovana, ali to od lidera zahtjeva da rade i identifikuju kompromise”, kazao je Palmer u Presingu televizije N1..



(N1)