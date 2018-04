Palmer, Cormack , Wigemark : Najkonstruktivniji sastanak do sada

Ukloniti asimetriju kada su u pitanju nadležnosti Doma naroda Federalnog parlamenta i Vijeća naroda Republike Srpske jedna je od stvari oko koje su se danas složili predstavnici bh. političkih stranaka na sastanku s predstavnicima međunarodne zajednice u BiH.

Kako su pojasnili to bi značilo da Dom naroda FBiH bude nadležan za odlučivanje o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa, a ne da bude, kako je to slučaj sada, zakonodavac s istim kompetencijama ili čak i većim od Predstavničkog doma.

Susret koji je organizirala ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, a kojem su prisustvovali i šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH Lars-Gunnar Wigemark te zamjenik pomoćnika državnog sekreta SAD-a za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer, ocijenjen je pozitivnim.

Zamjenik pomoćnika državnog sekreta SAD-a za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer ponovio je da iz Washingtona nije došao kako bi podržao neku stranku posebno ili neki stav, nego je namjera podržati političke lidere da bi došli do rješenja za izmjene Izbornog zakona koje bi imale podršku u parlamentu.

– Ja sam došao iz Vašingtona, ne da podržimo konkretno bilo koju političku stranku ili neko konkretno rješenje ili neki konkretan stav, mi smo tu da pomognemo razgovore i da bi sve to bilo dogovoreno. Dakle, nismo tu da podržimo bilo kakvo konkretno rješenje, nemamo favorita, samo smo tu da pomognemo da stranke sjednu i pronađu rješenje – kazao je Palmer.

Šef Delegacije EU u BiH Wigemark za ovaj sastanak kazao je da je bio jedan od najkonstruktivnijih do sada, izražavajući nadu da će uskoro biti postignut dogovor koji će uključivati sve političke stranke.

– Moram reći da je ovo bio jedan od najkonstruktivnijih razgovora koji smo imali do sada. Ja se nadam da će se moći iskoristiti ovo što se danas desilo kao neka novi zamah u razgovorima između stranaka. Mislim da je previše bilo do sada razgovora koji su obećavali, a sada se nadam da će se ovo iskoristiti u posebnom smislu i da će se dogovor postići ne samo između ove četiri stranke nego i između drugih – rekao je Vigemark.

Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack također je ponovila da je odgovornost na bh. političkim liderima koji trebaju pronaći kompromis, a SAD će kao i posljednjih 22 godine pružati podršku demokratskoj i multietničkoj BiH.

Podsjetila je da je SAD od početka uključen u ovaj proces razgovarajući s predstavnicima svih stranaka te je najavila da će i dalje nastaviti organizirati ovakve sastanke i na pojedinačnom i na grupnom nivou.

– Ovo jeste bio jedan pozitivan razgovor večeras i mi to pozdravljamo. Ja mislim da je na političkim strankama koje učestvuju u ovim razgovorima da na kraju postignu dogovor koji će biti usvojen u Parlamentu BiH.

Naravno, SAD su spremne, kao što su to pokazale u protekle 22 godine, da rade sa svim ljudima ovdje u BiH da investiraju u ovu zemlju, da se postigne napredak. Računamo na to da će stranke poduzeti konkretne korake nakon ovih razgovora i da će to dovesti do kompletnog napretka – istakla je ambasadorica Kormak.

Odgovarajući na pitanje hoće li predstavnici međunarodne zajednice imati sastanak i s liderom HDZ-a Draganom Čovićem, ambasadorica Cormack je podsjetila da su Palmer i ona jučer imali razgovore i sastanak s Čovićem i drugom dvojicom članova Predsjedništva BiH, te da će razgovori sa strankama biti nastavljeni i u narednom periodu.

Na novinarski upit je li jedinstveni stav četiri stranke prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, Kormak je kazala da je ovo trenutak kada je bitnije da se sjedne i razgovara konkretno o onome o čemu je bilo riječi večeras i da se to stavi na papir.

Bio je ovo još jedan u nizu sastanaka na kojem se pokušava doći do zajedničkog rješenja za izmjene Izbornog zakona BiH. Rok za usvajanje tih izmjena je maj mjesec, u kojem Centralna izborna komisija (CIK) BiH treba raspisati opće izbore.

