Paddy Ashdown : Bosna je pijun u ruskoj igri, Zapad je zaboravio na Balkan !

“Zapad je zaboravio na Balkan , ali još ima mnogo posla, pogotovo u Bosni i Hercegovini, zato mi je drago što je vladi preporučeno da se uključi”, kazao je za Al Jazeeru bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i član Doma lordova Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Paddy Ashdown komentarišući izvještaj Odbora Doma lordova za vanjske poslove o stabilnosti na zapadnom Balkanu i britanskim interesima, u kojem britansku vladu pozivaju da, uprkos Brexitu, održi i poveća utjecaj u regiji.

Ashdown kaže da je riječ o preporuci, a ne o zvaničnoj politici Velike Britanije.

Na pitanje koliko Rusija destabilizuje zapadni Balkan, posebno Bosnu i Hercegovinu, Ashdown je odgovorio da će “Rusija nanijeti štetu gdje god to može”.

“Za Bosnu i Hercegovinu problem je što je ostala u vakuumu, koji postaje sve veći ako izostaje vladavina prava i efektivna pomoć Evropske unije”, smatra.

“Rusija nije zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu, ali jest zainteresovana da stvori poteškoće za Zapad. Bosna i Hercegovina na neki je način postala pijun u ruskoj igri u kojoj Rusija nastoji i dalje širiti destabilizaciju na zapadne demokratije”, ukazao je Ashdown.

Bosna i Hercegovina ovako ne može naprijed

“Riječi su u redu, ali iza njih trebaju slijediti djela. Ne sudimo ljudima prema onome što kažu nego prema onome što rade. Nadam se da ovo označava početak promjene. Bosna i Hercegovina ima problem jer su stvari otišle unazad, u vrlo opasnom smjeru, umjesto prema EU-u. Ako Velika Britanija to može promijeniti, to pozdravljam. S tim ciljem, Odbor primjećuje da je Brexit imao utjecaj na zapadnom Balkanu, te da je, shodno tome, potrebno ponovo potvrditi britansku posvećenost toj regiji”, tvrdi Ashdown.

Dodao je da je Bosna i Hercegovina dosta nazadovala, ali da ne ide u konflikt, jer, kako kaže, nema volje za to.

“Ne mogu reći šta se može desiti ako dođe do nečega nepredviđenog. Ipak ne vidim neko alarmantno stanje koje bi vodilo u konflikt. To nije opasnost, ali je opasno što Bosna i Hercegovina ostaje crna rupa zbog disfunkcionalnosti, korupcije i destabilizacije, to znači da ne može ići naprijed u takvom stanju. Dvije stvari moraju se dogoditi da se to promijeni: narod Bosne i Hercegovine mora reći da to više neće trpjeti i da na ovaj način ne može graditi budućnost i napredak za svoju djecu; moraju ukloniti te političare, odnosno one koji pokušavaju destabilizovati Bosnu i Hercegovinu; u tome mora pomoći međunarodna zajednica, pogotovo EU i Washington.”

Model britanskog prisustva na Balkanu

Velika Britanija, navode u izvještaju, mora pronaći nove modalitete saradnje sa zemljama Evropske unije kako bi se održao i povećao napredak postignut u regiji nakon ratova 1990-ih.

Samit zemalja zapadnog Balkana u Londonu šalje upravo takvu poruku i potrebno ga je iskoristiti za uspostavu modela britanskog prisustva na Balkanu nakon Brexita.

Odbor je saglasan s podrškom britanske vlade zemljama regije u njihovim naporima za učlanjenje u NATO i Evropsku uniju.

Navodi se da destabilizujući vanjski faktori, s posebnim naglaskom na Rusiju, moraju biti snažno i uporno suzbijani.

Britanija mora podržati zemlje regije u njihovim internim nastojanjima za osnaženje demokratskih institucija, borbi protiv korupcije, rukovođenju migracijama te stvaranju pozitivne ekonomske klime.

