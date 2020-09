Pacoli poručio Dritanu Abazoviću : “Ne ulazi u crnogorsku vladu,tvoja odgovornost je velika”

Kosovski političar i biznismen te predsjednik Alijanse za novo Kosovo Behgjet Pacolli zatražio je od predsjednika Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića da ne ulazi u crnogorsku vladu, jer će time načiniti veliku štetu Kosovu. Pacolli je na svom Facebook profilu poručio da će jedino ako ne uđe u vlast, spriječiti da Crna Gora povuče priznanje Kosova.





Dritan Abazović je ranije objavio da će napustiti novu vladu ako ona pokuša povući priznanje Kosova, međutim Pacolli kaže da Abazović i njegova koalicija to neće moći da zaustave ukoliko dozvoli novoj vladi da bude formirana, prenosi Klix.



“Oni će povući i priznanje Kosova, a to nećete moći da spriječite izlaskom iz vlade, jer će biti prekasno”, napisao je Pacolli i dodao:



“Ne činite to, molim vas, jer će šteta koja bi bila nanesena Kosovu u prvom redu biti nepopravljiva. Tvoja odgovornost u ovom slučaju je velika.”

(Kliker.info-SB)