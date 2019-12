Ozren Perduv, predsjednik novoosnovane stranke “Pokret pravde” : Osnovali smo stranku da političare izbacimo iz fotelja

Ozren Perduv izabran je za predsjednika “Pokreta pravde” novoosnovane političke stranke, koja je ranije djelovala kao neformalna grupa građana “Pravda za Davida”. Kaže da imaju podršku porodice Dragičević za ovaj politički rad.

Stranku su osnovali, navodi, jer su iscrpili sve druge metode borbe, a učestvovat će na lokalnim izborima za nivo Banje Luke i neće sarađivati sa stranakama “koje su nas dovele u sadašnje stanje”.



– Došlo vrijeme da mi njih izbacimo iz njihovih fotelja i to jedino možemo uraditi politički – rekao je Perduv nakon Osnivačke skupštine “Pokreta Pravde”, na kojoj su izabrana i tri potpredsjednika, Milica Ubavić, Predrag Marić i Suad Ahmetović.



Preostoji im, kaže, istrajna politička borba.



– Čitava ova priča počinje zbog toga što su 600 dana tražili pravdu i iscrpljeni susvi metodi borbe da se dođe do pravde za Davida. Preostali način borbe je politički. Oni su nas izbacili s Trga Krajine, dvorišta hrama, ušća crkve u Vrbas i došlo je vrijeme da mi njih izbacimo iz njihovih fotelja i to se jedino može uraditi na politički način – ustvrdio je Perduv.



Vodilja Pokreta će biti, kaže, da je opći interes i dobro iznad svega i da će se, kako tvrdi, po tome razlikovati od drugih političkih stranaka koje gledaju samo svoj politički intres.



U programskim ciljevima traže da zakon bude isti za sve, parlamnetranu demokratiju, uz tri nezavisna stuba vlasti, što, kaže, danas nije tako.



Traže i da se uspostavi sistem odgovornosti za sve te da se vrate mladi koji su napustili ovu zemlju, jer u njoj ne vide perspektivu i pravdu.

